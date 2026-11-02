Preotul din Olt acuzat că a făcut propuneri indecente unor adolescente a demisionat

Episcopia Slatinei și Romanaților a anunțat, luni, 2 noiembrie 2026, că preotul acuzat că ar fi abordat, în mediul online, adolescente, cărora le-ar fi făcut propuneri indecente, „şi-a prezentat demisia din preoţie”. Cazul său urmează ă fie cercetat de către BCCO.

Preotul slujea la biserica din parohia Gănesuica, din comuna Găneasa, Olt Foto: Adevărul

Acuzațiile la adresa preotului paroh din parohia Gănesuca, din județul Olt, au fost făcute publice duminică, 1 noiembrie 2026, de către „Justițiarul de Berceni”, pe mai multe rețele de socializare.

„Având în vedere acuzaţiile grave aduse preotului Popescu Flavius Marcel din judeţul Olt, Episcopia Slatinei şi Romanaţilor face cunoscut opiniei publice că, în dimineaţa acestei zile, sus-numitul şi-a prezentat demisia din preoţie, urmând a fi cercetat de către organele abilitate ale statului”, a anunțat Episccopa Slatinei și Romanaților, printr-un comunicat de presă.

Alexandru Constandachi, alias „Justițiarul de Berceni”, a postat, la rândul său, luni, 2 noiembrie, un nou video în care este surprinsă o scurtă conversație cu preotul, la momentul la care Constandachi i-a prezentat celui acuzat mai multe convesații printate pe care preotul le-ar fi avut cu fete minore. „O să vă dau în judecată. Folosiți copii minori ca să șantajați oameni”, a acuzat, la rândul lui, preotul, în video-ul postat.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a anunțat că întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de coruperea sexuală a minorilor și operațiuni cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Claudiu Șerban, a transmis, luni, pentru „Adevărul”, că dosarul va fi transmis către BCCO. „Dosarul a fost înaintat către DIICOT - Biroul Teritorial Olt, în vederea continuării cercetărilor”, a transmis reprezentantul IPJ Olt.