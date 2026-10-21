Preot arestat preventiv într-un dosar de viol și agresiuni sexuale asupra a două minore. Episcopia Hușilor nu-l mai lasă să țină slujbe

Un preot din Parohia Parpanița, aparținând orașului vasluian Negrești, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost acuzat de agresiuni sexuale, viol săvârșit asupra unui minor și act sexual cu un minor. În urma măsurii dispuse de instanță, Episcopia Hușilor a decis suspendarea sa imediată din activitatea clericală.

Preotului i-a fost interzis să mai oficieze slujbe Foto: Shutterstock

Potrivit informațiilor rezultate din cercetările desfășurate de anchetatori, una dintre victime este o fată de 13 ani, care ar fi fost agresată sexual în luna iunie 2026, relatează Monitorul de Vaslui.

O altă minoră, în vârstă de 15 ani, ar fi fost victima unor abuzuri comise pe parcursul unei perioade îndelungate, între decembrie 2023 și august 2026.

Reprezentanții Episcopiei au anunțat că preotului, în vârstă de 47 de ani, i-a fost interzis să mai oficieze orice slujbă religioasă, urmând să fie analizată posibilitatea aplicării unor măsuri canonice suplimentare în funcție de concluziile anchetei penale.

Abuzurile ar fi avut loc într-un centru social amenajat cu sprijinul preotului, pentru sprijinirea copiilor din familii cu probleme sociale.

Ancheta a început după ce mama uneia dintre fete a sesizat Poliția

Ancheta care a dus la arestarea preventivă a preotului din Parohia Parpanița, orașul Negrești, a fost declanșată după plângerea depusă de mama uneia dintre minore, potrivit actualvs.ro.

Femeia a sesizat autoritățile în luna iunie 2026, reclamând că fiica sa, în vârstă de 13 ani, ar fi consumat alcool pus la dispoziție de preot, după care ar fi fost agresată sexual.

Verificările efectuate ulterior de anchetatori au scos la iveală și cel de-al al doilea caz: o altă minoră ar fi fost victima unor presupuse abuzuri sexuale care s-ar fi desfășurat pe parcursul mai multor ani, ceea ce a extins considerabil cercetările și a dus la formularea unor acuzații grave împotriva clericului.

Cazul a provocat reacții puternice în comunitatea locală, având în vedere că preotul era cunoscut pentru implicarea sa în activități sociale și caritabile.



De-a lungul anilor, acesta a coordonat numeroase proiecte destinate persoanelor vulnerabile, a organizat campanii umanitare și a contribuit la înființarea unui centru dedicat copiilor proveniți din familii defavorizate sau aflați în risc de abandon școlar.

Ancheta penală este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele faptelor care i se impută preotului. Dacă acuzațiile vor fi confirmate, acesta riscă sancțiuni penale severe, precum și excluderea definitivă din activitatea preoțească.

Amintim că, anul trecut, un preot din Galați, acuzat că ar fi violat în repetate rânduri o fată de 13 ani, a fost arestat preventiv. Actele sexuale au avut loc atât în casa parohială, cât și în mașina preotului.

În 2011, un fost preot din comuna Vulpeni, județul Olt, acuzat că a întreţinut relaţii sexuale cu o minoră din localitate, a scăpat de urmărirea penală, după ce procurorii au considerat că nu există suficiente probe împotriva lui.