Preot din Olt, acuzat că le-a făcut propuneri sexuale unor fete de 13 ani. Cazul, semnalat de „Justițiarul de Berceni”

Un preot din județul Olt este acuzat că ar fi făcut propuneri sexuale unor fete de 13 ani, cărora le-ar fi trimis materiale pornografice și le-ar fi cerut, la rândul său, imagini explicite. Cazul a fost făcut public de echipa „Justițiarul de Berceni”, care susține că a strâns dovezi și a sesizat poliția.

Preot din Olt, în centrul unui scandal după ce ar fi abordat sexual două adolescente Foto: arhivă

Potrivit reprezentanților echipei „Justițiarul de Berceni”, un minor i-a contactat recent și le-a cerut ajutorul, după ce le-a povestit că două prietene de-ale sale, în vârstă de 13 ani, ar fi hărțuite de un bărbat care se prezenta drept „Flavius” sau „Florin”.

„În urma verificărilor făcute de echipa noastră, am obținut dovezi care indică faptul că bărbatul le făcea propuneri sexuale, le-a trimis materiale pornografice și le-a cerut să îi trimită, la rândul lor, materiale sexuale explicite”, susține „Justițiarul din Berceni”.

Mai mult, conform aceleiași surse, individul le-ar fi arătat fetelor că deținea în telefon materiale pornografice cu minori.

Au reușit să îl identifice pe bărbat, acesta fiind preot paroh într-un sat din județul Olt.

Ulterior, aceștia s-au prezentat la Postul de Poliție Slătioara, unde au oferit detalii despre situația reclamată și au depus probele strânse.

Până la stabilirea exactă a împrejurărilor, acuzațiile trebuie verificate de anchetatori, iar responsabilitatea penală poate fi stabilită doar în urma unei proceduri judiciare.