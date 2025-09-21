search
Luni, 22 Septembrie 2025
Video „Olimpiada Liceelor”, noua „Daciada” reluată într-un municipiu din Oltenia. Mii de elevi au intrat în competiție

0
0
Publicat:

O competiție între liceeni începută cu 19 ani în urmă și întreruptă după mai bine de 10 ediții a fost reluată în acest an. Sute de elevi s-au întrecut, timp de aproape trei săptămâni, pe trei secțiuni de concurs.

„Olimpiada Liceelor” a fost preocuparea principală, în primele două săptămâni de școală, pentru mii de elevi din municipiul Slatina. Competiția amintește de vechea „Daciada” organizată în comunism, prin intermediul căreia era promovat sportul la nivel de școală, dar nu numai, prin organizarea de concursuri sportive pentru toate categoriile de vârstă.

Competiția din reședința județului Olt, sub forma în care se desfășoară în prezent, a fost inițiată în anul 2006 de Primăria Municipiului Slatina, la prima ediție aliniindu-se la start nouă licee. Între timp au rămas doar șapte, două – Liceul Industrial de Construcții-Montaj și Colegiul Agricol „Carol I” – fuzionând cu alte licee, iar numărul probelor și perioada de desfășurare s-au micșorat.

Elevii s-au întrecut în acest an, pe lângă probele sportive, în cadrul altor două secțiuni: artistic și voluntariat. După aproape două săptămâni de adrenalină, sâmbătă-seara, 20 septembrie 2025, a fost prezentat clasamentul final.

Colegiul Național „Ion Minulescu” a ridicat trofeul în 2025

„Olimpiada Liceelor” a angrenat sute de sportivi, cei mai mulți amatori, elevi ai celor șapte licee din oraș: Colegiul Național „Radu Greceanu”, Colegiul Național „Ion Minulescu”, Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, Liceul Economic „P.S. Aurelian”, Liceul cu Program Sportiv, Liceul Tehnologic Metalurgic, Liceul Tehnologic „Alexe Marin”.

Meciurile au fost privite cu mare încordare FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Meciurile au fost privite cu mare încordare FOTO: Primăria Municipiului Slatina

Întrecerea sportivă a început în 10 septembrie, elevii confruntându-se în competiții de: fotbal (băieți), baschet (băieți), tenis de masă (băieți și fete), handbal (fete), volei (fete), cros (mixt- masculin și feminin, cadre didactice și elevi).

Așteptarea s-a încheiat sâmbătă seara FOTO: Alian Mitran
Așteptarea s-a încheiat sâmbătă seara FOTO: Alian Mitran

În plus, elevii cu talent artistic și-au putut arăta aptitudinile în cadrul probelor de graffiti, interpretare muzicală, dans și Miss și Mister.

O secțiune specială, și aceasta păstrată din varianta de început a „Olimpiadei Liceelor”, a fost cea de voluntariat, fiecare școală având ocazia să se înscrie în concurs cu un proiect de suflet (o acțiune umanitară, o acțiune de ecologizare, o acțiune de protecția mediului etc.) desfășurat în municipiul Slatina.

Colegiul Național „Ion Minulescu” a câștigat competiția în 2025 FOTO: FB/Colegiul „Ion Minulescu”
Colegiul Național „Ion Minulescu" a câștigat competiția în 2025 FOTO: FB/Colegiul „Ion Minulescu"

Fiecare probă câștigată putea aduce echipei maximum 10 puncte (fiecare punct valorând 100 lei), care s-au adunat la punctajul final, în urma clasamentului fiind desemnat liceul câștigător.

Deși probele sportive s-au desfășurat de-a lungul celor aproape două săptămâni, s-a „jucat” pentru primele trei locuri până în ultimul moment al serii de gală, probele artistice fiind jurizate chiar sâmbătă, când concurenții au și urcat pe scenă. Și tinerii artiști care au realizat lucrările de graffiti în cel mai nou parc din oraș au aflat tot atunci cine urcă pe podiumul probei respective.

Câștigătorii competiției de baschet - echipa CNRG FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Câștigătorii competiției de baschet - echipa CNRG FOTO: Primăria Municipiului Slatina

Finalul concursului i-a făcut deosebit de fericiți pe elevii de la Colegiul Național „Ion Minulescu”, ei fiind câștigătorii ediției 2025 a „Olimpiadei Liceelor”. Pe locul II, cu punctaj egal, s-au situat Colegiul Național „Radu Greceanu” și Liceul cu Program Sportiv, iar pe locul III – Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”.

Câștigătorii locurilor I, II și III din cadrul fiecărei probe vor fi răsplătiți și cu premii în bani, iar fiecărui liceu i se va deconta suma de 100.000 lei.

Reguli vechi, nemulțumiri reîmprospătate

Probele sportive au adunat de departe cele mai multe lacrimi. S-a luptat cu încrâncenare pentru fiecare punct, a fost competiție și între trupele de majorete, galeriile au făcut tot posibilul să-și susțină favoriții în condiții de fair-play (interdicția de a-și adresa cuvinte jignitoare este stipulată în regulament). Unele meciuri au fost echilibrate, în altele s-a simțit mult aportul elevilor care fac sport de performanță. Aceasta este, de altfel, nemulțumirea exprimată de mai mulți profesori de educație fizică și sport, care susțin că cel mai potrivit ar fi ca sportivilor legitimați să li se interzică să concureze în cadrul probelor pentru care aceștia se pregătesc cu antrenor, făcând performanță la cluburi sportive.

Câștigătorii probei de grraffiti - Liceul „Nicolae Titulescu” FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Câștigătorii probei de grraffiti - Liceul „Nicolae Titulescu" FOTO: Primăria Municipiului Slatina

Făcând performanță, cu siguranță au un avantaj în fața celorlalți colegi care se pregătesc pentru Olimpiada Liceelor doar cu noi, profesorii de sport de la clasă. Dincolo de asta, ți-e și dificil să spui dacă este meritul liceului la care învață sau al antrenorului său de la club. Și aceeași problemă o avem și la Olimpiada Sportului Școlar (ONSS), care este competiție națională, în calendarul Ministerului Educației.

Tenis de masă, semifinală fete FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Tenis de masă, semifinală fete FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Fetele s-au confruntat și la handbal FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Fetele s-au confruntat și la handbal FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Și voleiull a fost printre probele de concurs FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Și voleiull a fost printre probele de concurs FOTO: Primăria Municipiului Slatina

Cerem de atâta timp să nu li se mai permită legitimaților să concureze cu elevii nelegitimați, pentru că nici noi, profesorii de sport, pe de altă parte, nu avem ocazia să arătăm ce putem face cu adevărat. Să nu luăm dreptul nimănui de a concura, dar nu în probele pentru care se antrenează în fiecare zi, pe tot parrcursul anului”, este nemulțumirea anumitor profesori.

Cum era structurată vechea „Olimpiadă a Liceelor”

Prima ediție a „Olimpiadei Liceelor” s-a organizat în Slatina în anul 2006, rezistând timp de 11 ediții, anterior acestei competiții existând o altă întrecere între liceeni, Parada Liceelor. Probele sportive de la primele ediții ale Olimpiadei Liceelor erau: șah (băieți și fete), atletism (viteză, rezistență, ștafetă, băieți și fete), fotbal, tenis de câmp (băieți și fete), tenis de masă (băieți și fete), baschet (băieți). Competiția avea însă și probe de concurs pe discipline de învățământ (limba română, geografie şi istorie, limbi străine, fizică, chimie informatică). Probele artistice erau similare celor din prezent.

Câștigătorii competiției de fotbal - LPS FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Câștigătorii competiției de fotbal - LPS FOTO: Primăria Municipiului Slatina

În plus, exista o probă care îi provoca pe elevii liceelor să desfășoară o campanie de prevenire (pe teme precum dependența de droguri, fumatul și consumul excesiv de alcool, abandonul școlar, violența în societate, negarea valorilor morale, civice, etc.) în oraș, și o altă probă în cadrul căreia își demonstrau abilitățile practice (li se asigura un buget pentru materiale și elevii și profesorii puteau derula lucrări de întreţinere şi reparaţii în cadrul unităţii de învăţământ).

Lucrarea de graffiti realizată de Liceul Economic FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Lucrarea de graffiti realizată de Liceul Economic FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Lucrarea de grraffiti a elevilor de la Liceul „Alexe Marin” FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Lucrarea de grraffiti a elevilor de la Liceul „Alexe Marin" FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Grraffiti, Colegiul „Radu Greceanu” FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Grraffiti, Colegiul „Radu Greceanu" FOTO: Primăria Municipiului Slatina

O altă probă care nu se regăsește în prezent era organizarea unui târg de oferte educaţionale (proba era gândită ca un bun exerciţiu de marketing educaţional făcut de elevi şi profesori în scopul atragerii absolvenţilor clasei a VIII-a).

Graffiti, Liceul cu Program sportiv FOTO: Primăria Municipiului Slatina
Graffiti, Liceul cu Program sportiv FOTO: Primăria Municipiului Slatina

Pentru elevii de gimnaziu Primăria Slatina organizează de asemenea o competiție sportivă, dar și o competiție de cultură generală, Disney Cup, câștigătorii celei din urmă fiind premiați cu o excursie la Disneyland Paris.

