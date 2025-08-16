Nouă medalii pentru România la Olimpiada Internațională „Științele Pământului”. Cine sunt elevii premiați în China, la IESO 2025

România s-a întors cu un palmares impresionant de la Olimpiada Internațională „Științele Pământului” (International Earth Science Olympiad – IESO), desfășurată în perioada 7–16 august 2025, la Jining, Republica Populară Chineză.

Cei patru elevi care au reprezentat țara noastră au obținut nouă medalii: patru la probele individuale și cinci la probele opționale, desfășurate în echipe internaționale, potrivit unui anunț al Ministerului Educației și Cercetării.

Rezultatele la probele individuale

Andrei-Petru Edu (Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Buzău) – medalie de argint

Rareș-Răzvan Gheorghe (Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Buzău) – medalie de argint

Călin-Lucian Ciocoiu (Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu Neamț) – medalie de bronz

Maricela-Raluca-Georgiana Enache (Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași) – medalie de bronz

Rezultatele la probele opționale

International Team Field Investigation (ITFI) – concurs de practică pe teren, în echipe internaționale:

Maricela-Raluca-Georgiana Enache – aur

Călin-Lucian Ciocoiu – bronz

Rareș-Răzvan Gheorghe – bronz

Earth System Project (ESP) – realizare de postere în echipe internaționale:

Andrei-Petru Edu – argint

Rareș-Răzvan Gheorghe – bronz

Pregătirea lotului

Lotul României a fost coordonat de doamna prof. Diaconu Roxana, de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr" București, și de domnul prof. dr. Petre Bogdan, inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov.

Pregătirea lotului a fost realizată cu sprijinul unor cadre didactice și cercetători de la Universitatea din București - Facultatea de Geografie și Facultatea de Geologie și Geofizică, de la Institutul Geologic al României, de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” și de la Regia Autonomă a Serviciilor de Trafic Aerian din România - ROMATSA, sub coordonarea doamnei inspector școlar Cătălina Șerban de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București și a domnului inspector școlar Bogdan Petre de la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.

În cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Olimpiada Internațională Științele Pământului este coordonată de doamna inspector Mihaela Florina Alexandru.

O competiție de prestigiu

Aflată la cea de-a XVIII-a ediție, Olimpiada Internațională „Științele Pământului” (IESO) reunește anual elevi de elită din întreaga lume, pasionați de geologie, geografie, astronomie și științele mediului.

Competiția s-a desfășurat în perioada 7-16 august 2025, la Jining, Republica Populară Chineză. Ministerul Educației și Cercetării a transmis felicitări tuturor celor care au contribuit la această performanță.