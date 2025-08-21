Patru medalii de aur pentru România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică

România a obținut un rezultat remarcabil la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA) 2025, desfășurată în Mumbai, India. Lotul național a câștigat patru medalii de aur, performanță anunțată joi de Ministerul Educației și Cercetării.

Elevii medaliați

Cei patru elevi premiați cu aur sunt:

Mendel Emanuel Mendelsohn, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București;

Teodor Bichir, clasa a XI-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București;

Bogdan Rusea, clasa a XI-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca;

Vlad Bolohan, clasa a X-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Din echipă a făcut parte și David Palaghianu, elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava.

O competiție de nivel mondial

Concursul s-a desfășurat între 11 și 21 august, reunind participanți din 64 de țări. Elevii au susținut cinci probe complexe: teoretică, practică (observații cu telescopul), proba de planetariu, „Sky map” (harta mută) și analiza datelor.

„Pregătirea și selecția loturilor s-a realizat la Suceava, de către Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Societatea Științifică CYGNUS, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava”, a transmis Ministerul Educației într-o postare pe Facebook.

Coordonare și organizare

Coordonarea organizatorică din partea Ministerului Educației și Cercetării a fost asigurată de prof. Elisabeta Ana Naghi, iar partea științifică a fost condusă de prof. Petru Crăciun, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și de prof. Cristian Pîrghie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.