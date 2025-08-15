Video Premieră mondială: cum s-au descurcat roboții umanoizi la probele de olimpiadă organizate de China

China a dat startul, vineri, Jocurilor Mondiale ale Roboților Umanoizi, un eveniment de trei zile menit să arate progresele țării în inteligență artificială și robotică, reunind 280 de echipe din 16 țări.

Roboții au concurat în probe sportive precum atletism și tenis de masă, dar și în provocări specifice domeniului – de la sortarea medicamentelor și manipularea materialelor până la servicii de curățenie, potrivit Reuters.

Echipe din SUA, Germania și Brazilia s-au alăturat celor 192 de formații universitare și 88 de firme private, printre care companiile chineze Unitree și Fourier Intelligence. Multe au folosit roboți fabricați de producători locali, precum Booster Robotics.

„Am venit aici să ne jucăm și să câștigăm, dar și pentru cercetare”, a spus Max Polter, membru al echipei de fotbal HTWK Robots din Germania, afiliată Universității de Științe Aplicate din Leipzig. „Aici putem testa multe abordări noi și interesante. Dacă încercăm ceva și nu merge, pierdem jocul – e trist, dar e mai bine decât să investim mult într-un produs care eșuează.”

La competiția din Beijing, pentru care biletele au costat între 128 și 580 de yuani (17,83–80,77 dolari), roboții umanoizi s-au ciocnit și s-au prăbușit în timpul meciurilor de fotbal, iar alții au căzut brusc în timpul curselor de alergare. Într-un meci de fotbal, patru roboți s-au izbit și au căzut unul peste altul, iar la proba de 1.500 de metri, un robot s-a prăbușit în plină viteză, stârnind uimire și aplauze în tribune.

Deși multe căzături au necesitat intervenția oamenilor, unii roboți au reușit să se ridice singuri, moment în care publicul i-a aplaudat.

Organizatorii spun că jocurile oferă date valoroase pentru dezvoltarea roboților în aplicații practice, precum munca în fabrici. Meciurile de fotbal antrenează coordonarea roboților, o abilitate utilă în operațiuni de asamblare care implică colaborarea mai multor unități.

China investește miliarde de dolari în roboți umanoizi și tehnologie, pe fondul îmbătrânirii populației și al competiției cu SUA pentru supremație tehnologică. Țara a organizat recent mai multe evenimente majore în domeniu, inclusiv ceea ce a numit primul maraton din lume pentru roboți umanoizi, o conferință de profil și deschiderea unor magazine dedicate acestora.

Potrivit unui raport Morgan Stanley, la o conferință recentă despre roboți s-a înregistrat o creștere semnificativă a publicului larg față de anii trecuți, semn că „nu doar liderii politici din China, ci și populația a îmbrățișat conceptul de inteligență întrupată”.