Profesorii care s-au înscris în cursa pentru posturile de director/director adjunct de școală, concurs aflat în desfășurare, au fost surprinși neplăcut la prima probă. Spun că timpul alocat pentru rezolvarea cerințelor a fost prea scurt.

Proba pentru evaluarea de competențe s-a desfășurat marți, 13 octombrie 2026, în 42 de centre de examen organizate în toată țara. Candidații au avut de rezolvat un test standardizat cu 20 de itemi, timpul alocat fiind de 60 de minute. Testul a fost structurat astfel: 7 itemi de raționament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective), 7 itemi de raționament numeric (abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice) și 6 itemi de raționament logic (abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii). Fiecare item a avut patru variante de răspuns și un singur răspuns corect, subiectele fiind elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE).

Deși nota obținută nu este inclusă în media finală, ea are o importanță deosebită. Candidații care nu au reușit să obțină cel puțin nota 6,00 nu pot merge mai departe.

Potrivit Ministerului Educației, din cei 6.841 de candidați validați (cifra nu cuprinde candidații din Buzuă, în acest județ concursul fiind suspendat din cauza unei decizii în instanță), s-au prezentat la prima probă 6.684. Dintre aceștia, 69,05% au obținut cel puțin nota 6,00, media notelor obținute fiind 6,50.

Rata de promovare pentru fecare județ în parte o regăsiți în graficul de mai jos.

Foto: MEC

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației, cel mai bine s-au descurcat candidații din Covasna - 82,1% rată de promovare, urmați de Sălaj - 81,6%, Cluj - 81%, Ilfov - 76,1% și Prahova - 75,7%.

La polul opus, cu cele mai mici rate de promovare, s-au aflat: Călărași - 55,3%, Mehedinți - 57,9%, Constanța - 60,7%, Bihor - 61,2% și Satu Mare - 61,4%.

„După ce am văzut subiectele acestea, mi-e o teamă de proba scrisă...”

Am stat de vorbă cu zeci de candidați care au susținut prima probă a concursului în cadrul centrului organizat, pentru județul Olt, la Liceul Tehnologic Metalurgic. În Olt au rămas în cursă, după etapa de validare a dosarelor, 169 de candidați care ar fi trebuit să fie prezenți pentru susținerea acestei probe. Șase dintre ei au absentat, iar din cei 163 prezenți, au promovat 105.

Aproape că nu a fost candidat care să nu se plângă de durata probei în raport cu numărul itemilor de rezolvat, indiferent că profesorii au trecut sau au picat testul.

„Nesperat de greu mi s-a părut. Multă informație. Multă informație și timpul scurt”, a precizat un candidat notat cu 9,50. Predă Fizica și, spune, profesorilor care predau științe exacte este posibil să le fi fost mai ușor să rezolve cerințele. „În primul rând, proba cred că evaluează atenția pe care trebuie s-o aibă un manager. Să fie vigilent, să știe și puține calcule de matematică, să fie capabil să facă un calcul banal, pentru că nu au fost probleme grele. Dar ca idee generală, a fost mult-mult”, a mai adăugat profesorul care a condus, cu 20 de ani în urmă, un liceu, iar acum, aflat cu cinci ani înainte de pensionare, a candidat din nou pentru un astfel de post.

Prima probă a „cernut” aproape o treime dintre candidați Foto: Alina Mitran

Candidatul a mai declarat, pentru „Adevărul”, că se teme mai mult de proba de interviu, pentru că are un grad însemnat de subiectivism.

„Nu mi se pare normal să ia decizia niște oameni care nu au de a face cu învățământul. Să facă parte din consiliul local și să ne evalueze pe noi. După mine, ar fi trebuit eliminat interviul, să nu participe oameni cu rădăcini politice”, a afirmat candidatul.

Interviul - se tem, de altfel, și alți candidați, - este proba care poate întoarce cursul competiției. „Poate un candidat să promoveze primele două probe și la examen să fie picat. Pică examenul din cauza interviului, care mi se pare un examen subiectiv. Sau pot fi situații în care preferații, dacă există, pică la primele două probe și comisia îl pică și pe celălalt, care nu este agreat, iar după examen este numit cu delegație unul dintre preferați”, redau mai mulți candidați scenariul de care le este teamă.

„N-am crezut niciodată că voi celebra atât o notă de 6,00”

„Foarte greu. Nu au fost calibrate pentru timpul alocat. Dacă mai era o jumătate de oră... Textele - destul de ample și alambicate, iar răspunsurile erau foarte-foarte asemănătoare”, a precizat un alt candidat.

Cine mai vrea să fie director de școală în România: mii de posturi vacante, județe fără candidați și profesori care spun că beneficiile nu motivează

„Am luat 6,50. Am trecut, dar foarte mult, 6 pagini, numai să citești șase pagini îți trebuia o oră, iar ca să mai și înțelegi ce spun unele lucruri...”, a reacționat un alt candidat.

Timpul i-a provocat atât de mult încât până și hașurarea chenarelor, necesară pentru procesul de scanare, li s-a părut multora un demers consumator de minute.

„Niște pătrate atât de mari, pe care trebuie să le umpli. Îți lua 10 minute numai să pictezi pătratele. Pe puțin 10 minute. Îți tremura și mâna când colorai, să nu depășești chenarul”, a completat un candidat.

Cât despre subiecte, nu au semănat cu niciun test de antrenament folosit de candidați pentru a se pregăti.

„Total diferite față de ce a fost pe toate platformele. Nimic din ce a fost pe platforme. Un test de pe platforme îl parcurgeai în 10-15 minute, maxim. Iar ăsta n-a fost test de 60 de minute. Să ai timp să mai citești a doua oară? Nicidecum. Am lăsat la un moment dat două întrebări cu semnul întrebării în privința variantelor, în speranța că am timp să revin. N-a fost timp”, a dezvăluit un alt candidat.

„De ce probă mi-e teamă? Scrisul. Ne e teamă, după ce am văzut subiectele astea.... Eu ziceam că sunt bună pe legislație, nu mai știu acum dacă sunt. Mă pot aștepta la orice, la scris, acum”, a spus o candidată.

„A fost horror. Nu știu alții ce-au spus, dar mi s-a părut horror”, a completat o altă candidată.

O doamnă director i-a informat pe colegii de concurs că din sala în care a susținut proba „nu cred că au luat trei”. „Nu credeam că o să celebrez în așa fel nota de 6,00”, a completat-o un alt candidat.

Alți candidați au susținut că, din lipsă de timp, câteva răspunsuri le-au bifat aleatoriu, fără să mai citească, efectiv, cerințele și răspunsurile.

„Majoritatea dintre noi au patru, cinci pe care le-au luat așa, ca să aleagă ceva. Foarte greu, neașteptat de greu! Consider că nici nu s-au respectat itemii aceia criteriali: 7, 7 și 6. Timpul - insuficient, nici măcar pentru citit n-a ajuns. Nu știu ce au vrut să demonstreze, pentru că, să iei o decizie, la modul acesta rațional, să nu greșești, ai nevoie de timp. Pentru că definiția unui lider bun se bazează pe acest criteriu, să analizezi într-un timp suficient, nu? Ca să știi că iei o decizie bună. Pentru că deciziile acestea pe care le iei așa, la nimereală, dau uneori consecințe grave. Pe cale de consecință, chiar cred că ministerul, la această probă, a comis-o. Au făcut fix un antonim a ceea ce înseamnă lider educațional. Am mai trecut prin proba asta, am luat-o... Absolut deloc nu a semănat cu absolut nimic. Foarte mulți cred că au nimerit, de fapt, răspunsurile corecte. Unii mai sunt și norocoși. Despre asta cred că este vorba”, și-a spus părerea un alt candidat.

Marți, 13 octombrie 2026, a avut loc prima probă a concursului de directori Foto: Alina Mitran

„Subiectele - foarte ample. Un pic nemulțumită de timp. Timpul de lucru a fost foarte scurt. Dar se puteau rezolva. Accesibile, dar ample. Nu ne-au surprins, am exersat pe subiectele din anii trecuți și de pe alte platforme care au publicat diverse modele de genul acesta. Complexe, dar nu de nerezolvat. Timpul a fost problema, timpul foarte scurt, pentru că trebuia să ne și încadrăm cu hașuratul”, a fost o altă opinie.

Luptă pentru unele posturi, zero candidați pentru altele. Cum arată concursul directorilor de școli din Olt

„În primul rând trebuia să ne dea niște ciorne, pentru că trebuia să întorci foaia cu subiectele ca să lucrezi pe spate, ca ciorne. Deci 5% din timpul pierdut s-a dus pe această chestie. Cred că exista un top de coli în toată clădirea asta să se dea câte o ciornă la fiecare. Și a doua problemă – nu aveai timp nici să citești. Foarte greu, foarte încâlcit. Ne-au măcelărit! Am luat 7,00, dar...”, a susținut un alt candidat.

Două celebre directoare, eliminate după prima probă

Directoarele Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” și Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București, Ionela Neagoe și Andreia Bodea, au fost eliminate din concursul pentru ocuparea funcțiilor de director după prima probă, potrivit site-ului educațieprivata.ro

Cele două licee se numără printre cele mai cunoscute unități de învățământ din România, cu rezultate remarcabile la examenele naționale în ultimii ani. Atât Ionela Neagoe, cât și Andreia Bodea au reclamat timpul insuficient pentru rezolvarea subiectelor, iar directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” a semnalat și probleme tehnice întâmpinate în timpul probei.

Următoarea probă, în 20 octombrie

Concursul, care a cernut deja din candidați chiar după prima probă, va continua peste o săptămână, adică în 20 octombrie 2026, cu proba scrisă. Pentru a o promova, candidații trebuie să obțină, de data aceasta, cel puțin nota 7,00.

Vor urma, ca etape în cadrul concursului, evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune de către comisiile de interviu (în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2026) și desfășurarea probei de interviu, în perioada 12 - 27 noiembrie 2026.

Rezultatele finale vor fi disponibile de-abia în 9 decembrie, astfel că profesorii care vor fi declarați câștigători ai probelor acestui concurs își vor începe mandatul, cel mai probabil, la începutul anului 2027.