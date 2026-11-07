Radu Oprea și MApN, reacții după cazul violent din Caracal, unde un militar și-a înjunghiat soția: „Uniforma nu poate constitui un scut în fața legii”

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a reacționat după cazul de violență extremă de la Caracal, unde o femeie de 34 de ani a fost înjunghiată pe stradă de soțul său, militar activ. Ministrul a condamnat atacul și a anunțat că a solicitat verificarea responsabilităților instituției și cooperarea cu organele judiciare pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs fapta.

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea. Foto: Mediafax Group/Alexandra Pandrea

„Sunt profund revoltat de cazul de violență extremă petrecut la Caracal, unde o femeie a fost atacată cu un cuțit de soțul său, cadru militar activ”, a transmis Ștefan Radu Oprea într-o postare pe Facebook.

Ministrul a subliniat că apartenența la Armata României presupune responsabilitate, disciplină și respect față de viața și demnitatea umană și a precizat că violența nu poate fi tolerată, indiferent de profesia agresorului.

„Am solicitat verificarea tuturor aspectelor care țin de responsabilitatea instituției noastre și cooperarea deplină cu organele judiciare, pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs acest act de violență”, a precizat ministrul.

Acesta a atras atenția și asupra fenomenului violenței domestice, afirmând că semnalele de alarmă nu trebuie ignorate, iar protejarea victimelor trebuie să reprezinte o prioritate pentru instituțiile statului.

„Îmi exprim solidaritatea cu victima și îi doresc însănătoșire grabnică. Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă, iar nicio funcție, profesie sau uniformă nu poate constitui un scut în fața legii”, a mai transmis Ștefan Radu Oprea.

Reacția MApN: Bărbatul suspectat de agresiune este un subofițer din cadrul Batalionului 22 Infanterie

La rândul său, Ministerul Apărării Naționale a transmis că se delimitează categoric de orice formă de violență, inclusiv de cea domestică, pe care o consideră incompatibilă cu valorile și responsabilitățile profesiei militare.

Potrivit MApN, bărbatul suspectat de agresiune este un subofițer din cadrul Batalionului 22 Infanterie. Acesta a fost identificat de polițiști la scurt timp după incident și se află în custodia autorităților. Femeia de 34 de ani a primit îngrijiri medicale, iar starea sa este în prezent stabilă.

Cercetările sunt efectuate de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. Conducerea unității militare cooperează cu anchetatorii pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea și va dispune măsurile administrative care se impun, în conformitate cu legea.

„Ministerul Apărării Naționale reafirmă că statutul de militar presupune respectarea legii și a demnității umane, atât în exercitarea atribuțiilor profesionale, cât și în viața privată. Nicio formă de violență nu poate fi justificată sau tolerată, indiferent de calitatea persoanei implicate”, a transmis instituția.

Femeia fusese amenințată de soț și își retrăsese plângerea

Atacul a avut loc vineri seară, în jurul orei 18:20, la intersecția străzilor Mărului și Rahovei din municipiul Caracal. Victima, în vârstă de 34 de ani, a fost înjunghiată de soțul său, un bărbat de 44 de ani, în timp ce cei doi se aflau în proces de divorț.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, bărbatul și-ar fi amenințat soția, iar aceasta formulase anterior o plângere împotriva lui, pe care ulterior a retras-o.

După atac, agresorul a fugit de la locul faptei, însă a fost identificat și prins la scurt timp de polițiști. Având în vedere că acesta este militar activ, dosarul a fost preluat de Parchetul Militar.

Femeia a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde primește îngrijiri medicale de specialitate. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, rănile suferite nu îi pun viața în pericol.