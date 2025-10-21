Locatarii evacuați din blocul din Caracal rămân fără gaze până în noiembrie. Trebuie să plătească pentru verificarea instalațiilor

Zeci de locuitori din Caracal au rămas fără gaze după o scurgere care a dus la evacuarea unui bloc întreg. Deși alimentarea a fost oprită preventiv, oamenii nu pot relua folosirea instalațiilor până la verificări plătite din buzunar, posibile abia în noiembrie.

Peste 70 de persoane dintr-un bloc din Caracal, județul Olt, au fost evacuate luni după-amiază, 20 octomebrie 2025, în urma unei sesizări că se simte miros de gaze pe casa scării. A fost întreruptă alimentarea cu energie electrică și gaze naturale, pentru efectuarea de măsurători. Alimentarea a fost ulterior reluată, însă doar parțial.

Reprezentanții Distrigaz au transmis locatarilor că reluarea alimentării se va putea face doar după ce o firmă autorizată va verifica fiecare apartament, precum și conducta principală de gaze, și va monta senzori în interiorul blocului. Abia după aceste etape blocul va fi realimentat, transmite Digi24.

Oamenii afectați spun acum că vor fi nevoiți să suporte din banii proprii costul verificărilor și al montării senzorilor, inclusiv pentru instalațiile comune.

La fața locului s-au deplasat atât echipaje cu autospecială de stingere, cât și o autospecială pentru intervenții în caz de risc chimic, biologic sau nuclear (CBRN), însă măsurătorile nu au indicat scurgeri active.

„Nu au fost identificate scurgeri de gaze”, a comunicat ISU Olt în urma măsurătorilor efectuate cu echipamentele operatorului de gaze și ale echipajului CBRN, astfel că s-a decis ca alimentarea cu energie electrică a celor trei scări de bloc să fie reluată, iar locatarilor li s-a permis să revină în imobile.