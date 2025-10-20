Video 59 de persoane evacuate după ce a fost sesizat miros de gaze, la Caracal

Aproape 60 de persoane dintr-un bloc din Caracal, județul Olt, au fost evacuate luni după-amiază, 20 octomebrie 2025, în urma unei sesizări că se simte miros de gaze pe casa scării.

Intervenția Inspectoratului pentru situații de urgență Olt a fost anunțată cu puțin timp în urmă. La fața locului s-au deplasat atât echipaje cu autospecială de stingere, cât și o autospecială pentru intervenții în caz de risc chimic, biologic sau nuclear (CBRN).

„Echipaje din cadrul Detașamentului Caracal și Detașamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear), un echipaj SMURD și o autospecială pentru primă intervenție, acționează în municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, în urma unei sesizări de miros de gaze pe casa scării, la un bloc de locuințe.

Până în acest moment au fost evacuate, preventiv, 59 de persoane, din trei scări de bloc. O persoană imobilizată la pat a fost evacuată de salvatori și preluată de un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță”, a anunțat ISU Olt.

La fața locului se află echipaje ale operatorilor de gaze și electricitate, care au întrerup alimentarea cu gaze și energie electrică a imobilului.

Echipajele de pompieri lucrează pentru ventilarea celor trei scări de bloc.

Știre în curs de actualizare.