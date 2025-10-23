Frigul din octombrie îi lasă pe fermieri cu marfa în solar: „Roșiile acum sunt gogonele de câte o jumătate de kilogram bucata”

Săptămâna a început cu temperaturi scăzute în sudul țării, unde sunt concentrați cei mai numeroși legumicultori care produc în spații protejate. Pentru a-și feri culturile, au pornit sistemele de încălzire în solarii.

Fermierii nu se mai gândesc la costuri, deși acestea sunt o povară importantă, ci cum să-și salveze culturile de îngheț. Luni-dimineață, în sudul țării, în bazinul legumicol de pe Valea Oltului, s-a înregistrat prima dimineață cu temperaturi negative din această toamnă. Prognoza meteo este cea mai importantă rubrică a buletinul de știri. Dacă vremea îi prinde pe picior greșit, toată truda de câteva luni de zile se risipește. Este tot ce ar mai avea nevoie, spun fermierii, pentru că și așa traversează o perioadă în care prețurile nu sunt tocmai pe măsura efortului lor.

„Deocamdată frig mai periculos pentru grădini a fost ieri dimineață. Începând de astăzi, este acceptabil. Ieri dimineață la noi a fost (-) 1 grad Celsius. Astăzi temperatura a fost de +6 grade, mâine ar fi +5 grade și de joi se mai încălzește și noaptea. Iar ziua, 20. Anul trecut au fost trei nopți la rând cu temperaturi sub 0 grade, a fost mai periculos, (-)3 - (-4) grade anul trecut pe timpul ăsta. De acum încolo, încă vreo două săptămâni, or să vină zile de primăvară”, a precizat Ilie Ursu, un cunoscut legumicultor din Rusănești, Olt.

Zilele însorite i-ar ajuta pe fermieri nu doar să împingă cheltuiala cu încălzirea și mai mult spre iarnă, ci și ca legumele să se dezvolte bine, având tot ce le trebuie, inclusiv lumină.

„Roșiile pe care le am eu acum sunt gogonele de câte o jumătate de kilogram bucata, sper să se coacă”, a mai spus Ilie Ursu.

Deși tomatele pe care le produce sunt extrem de căutate - intermediarii care vând în piețele din orașele mari ale țării vin la Rusănești să se aprovizioneze -, gogonele atât de mari nu au succes la fel de mare. „Sunt mult mai dulci ca și gogonele, în murături sunt ceva de excepție”, mai spune fermierul, doar că acest adevăr nu-l ajută la vânzare.

Combustibil din stocul de anul trecut și rate la centrală

Pentru că nu-și permit să riște, legumicultorii care au culturi în exploatare au pornit, în noaptea de duminică spre luni, centralele. Pentru cei mai mulți impactul noilor prețuri n-a venit încă. În continuare consumă combustibil din stocul de anul trecut.

„Mai am de anul trecut vreo 550 litri. Iau din cel mai ieftin, să mă bag la motorină cu 8 lei/ litru e periculos. Dar nu știu cât de ieftin mai este acum cel ieftin”, a mai spus Ilie Ursu.

Consumul este de aproximativ 50 litri/noapte, ceea ce înseamnă că în curând va fi nevoit să refacă stocul. Cu centrala la care încă mai plătește rate încălzește 2.200 metri pătrați de solar. A fost o cheltuială de aproximativ 120.000 lei, susținută parțial din banii proprii și mai mult de jumătate din credit bancar pe care îl va achita în următorii doi ani.

Când îi întrebi pe fermierii mici de profit, celor mai mulți le e greu să-ți indice o cifră. Oricât ar fi anul de bun, cheltuielile se țin lanț și aproape tot ce încasează se reinvestește.

Legumicultorul din Rusănești spune că prețul cu care vinde acum renumitele-i tomate este mai mic decât în vârf de sezon. „Atunci le-am dat cu 15 lei/kg, acum, la piața volantă de la Slatina, le-am dat cu prețul cu care le vând și de acasă, la en-gros, adică 8 lei/kg”, a mai spus fermierul.

Este, din fericire, cel mai mic preț, dar asta pentru că și soiul este căutat, iar investiția inițială, considerabilă. Cultivă tomate Mamipink, un hibrid cu creștere nedeterminata, tip inimă de bou, cu fructe de culoare roz ce ating o greutate medie de un sfert de kilogram.

„Domnul ministru a promis că o să subvenționeze și motorina pentru legumicultură”

„Eu nu am dat până acum roșiile sub 8 lei, cu toate că au fost și 1,5 – 2 lei/kg în piață. Dar nimeni nu dă ca mine 3 lei pe o sămânță. E o roșie care se caută, e frumoasă, e mare, e gustoasă, are și aspect calitativ. Dacă ai curaj să dai 3 lei pe o sămânță, poți să mai ai curaj să dai și încă 6.000 – 7.000 de lei să-ți cumperi niște nebulizatoare cu care să dezinfectezi spațiile, ai curaj să faci și alte cheltuieli. Investițiile nu se termină niciodată, mergem din investiție în investiție. Problema cu profitul e.... Noi dacă am avut, acolo, 20.000 – 30.000 lei. Nouă nu ne rămâne nici pensia aia socială. Dar plăcerea e când vezi planta aia frumoasă și cumpărătorul mulțumit. Mie mi-au luat analize de câte ori am venit la piața volantă și bucuria mea mare a fost că doamnele care au dus roșiile la analize au pus pe Facebook cum au fost rezultatele și după asta am avut enorm de mulți cumpărători”, a mai spus legumicultorul.

La fiecare moment greu pe care-l traversează, fermierii își amintesc de promisiunile care le-au fost făcute. Iar pentru legumicultori n-au fost puține. Ministrul Agriculturii le-a promis că vor beneficia de motorină subvenționată, așa cum se întâmplă în cazul culturilor mari, dar și de subvenționarea producției pe care o comercializează prin depozitele construite de stat. „Domnul ministru a promis că o să subvenționeze și motorina pentru legumicultură și a rămas moartă. Ca și treaba cu făbricuțele de procesare”, a reamintit Ilie Ursu.