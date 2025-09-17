Video Ministrul Agriculturii a găsit cauza creșterii deficitului. Românii mănâncă prea mult avocado și mozzarella, în loc de „roșii și brânză de la țărani”

Florin Barbu, ministrul Agriculturii spune că avocado a urcat pe primul loc în topul importurilor de fructe şi legume. „Dacă vrem să mâncăm mozzarella și avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, deficitul va crește”, a transmis oficialul.

Ministrul Agriculturii a făcut o serie de declarații controversate, în cadrul unei conferințe de presă, cu privire la obiceiurile de consum ale românilor.

Barbu susține că un avocado costă cât trei kilograme de roșii românești. El spune că preferința pentru produse precum mozzarella și avocado, în detrimentul roșiilor și brânzei tradiționale, poate duce la creșterea deficitului comercial.

„Acum, pe primul loc, este avocado la importurile de fructe și legume. Gândiți-vă că un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roșii din România. Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească și avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că deficitul comercial va crește. (...) Noi avem în magazinele de retail și în piețele noastre brânză românească, dar nu putem să facem prosciutto”, a spus Florin Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii.

În 2024, România a importat avocado de 50,7 de milioane de euro, conform datelor de la Eurostat. În primul semestru din 2025, importurile au fost de 25,3 milioane de euro, potrivit ZF.