Producții record de cereale și rapiță. Ministrul Agriculturii: „Rezultatul sprijinului corect acordat fermierilor”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a prezentat sâmbătă datele oficiale privind recoltele din acest an, anunțând că fermierii români au obținut o producție de 19,3 milioane de tone de cereale și rapiță, din care 2,5 milioane de tone reprezintă rapița. Recolta totală este cu peste 5 milioane de tone mai mare comparativ cu anul precedent.

„Producții record la culturile de toamnă obținute de fermierii noștri! Acesta este rezultatul sprijinului corect acordat fermierilor”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Florin Barbu a subliniat importanța agriculturii pentru economia României și rolul acesteia în securitatea alimentară.

„Agricultura este cea mai mare bogăție a țării”, a declarat ministrul, îndemnând totodată populația să cumpere produse românești pentru a sprijini producătorii locali și a consolida sectorul agricol național.

El a mai menționat că sprijinul acordat fermierilor, prin programe și subvenții, a contribuit semnificativ la realizarea acestor rezultate și că autoritățile vor continua să susțină dezvoltarea agriculturii pentru a asigura stabilitatea producției și venituri mai bune pentru fermieri.