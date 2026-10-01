 Nicușor Dan, la deschiderea noului an universitar: „Nouă milioane de români pe TikTok - vom fi în două realități paralele” | adevarul.ro
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Video Nicușor Dan, la deschiderea noului an universitar: „Nouă milioane de români pe TikTok - vom fi în două realități paralele”

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Președintele Nicușor Dan le-a cerut cadrelor didactice să fie mai active în spațiul public și să participe la dezbaterile din societate, avertizând că mediul academic riscă să rămână într-o realitate separată de cea în care se formează opiniile unei mari părți a populației. Șeful statului a făcut declarațiile joi, la deschiderea anului universitar 2026-2027, la Facultatea de Istorie a Universității din București.

Nicușor Dan a spus că revine „cu mare emoție” la Universitatea din București, instituție care l-a format nu doar ca matematician. El a felicitat universitatea pentru rolul pe care îl are în învățământul superior românesc și pentru capacitatea de a se adapta schimbărilor din societate și de pe piața muncii.

Președintele a susținut că una dintre principalele mize ale perioadei actuale este transformarea României într-o „societate a cunoașterii”, în care deciziile să fie fundamentate pe rezultate ale cercetării și pe informații validate științific.

„Miza acestei perioade în societatea noastră este dacă reușim să fim o societate a cunoașterii, o societate în care deciziile sunt luate pe adevărurile științei, o societate în care raportarea cetățenilor la societate se face prin adevăruri care sunt recunoscute, prin cunoașterea medicală, prin cercetarea istorică”, a declarat Nicușor Dan.

În acest context, șeful statului a făcut un apel către cadrele didactice să fie prezente și în spațiile în care are loc dezbaterea publică, nu doar în mediul academic.

„Trebuie, fiecare din noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenți acolo unde societatea este”, a spus președintele, dând ca exemplu platforma TikTok.

„Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este – de exemplu, nouă milioane de români pe TikTok – atunci vom fi în două realități paralele”, a afirmat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, lipsa unei prezențe mai consistente a specialiștilor în spațiul public poate lăsa loc pentru ca direcția dezbaterilor să fie influențată de persoane care nu au neapărat reperele istorice sau financiare necesare.

„Acest îndemn este în special către cadrele didactice – dincolo de activitatea profesională strictă, îndemnul meu este, pe specialitatea noastră, a fiecăruia, să ne manifestăm în locurile în care dezbaterea din societate există”, a mai spus Nicușor Dan.

La finalul discursului, președintele s-a adresat studenților și le-a recomandat să profite de anii petrecuți în universitate. El și-a amintit de sfatul primit de la profesorul său de doctorat, care i-ar fi spus: „Nici nu-ți dai seama cât timp ai”.

„Iar pentru studenți - din nou, aducându-mi aminte de mulți ani din urmă, când am venit la ceremonia similară de la Facultatea de Matematică, îmi aduc aminte de ce mi-a spus profesorul meu de doctorat: «nici nu-ți dai seama cât timp ai». Profitați de acești ani. Cunoașterea este una din cele mai mari bucurii ale vieții umane, dacă nu cea mai mare. Este un timp pe care îl aveți pentru a vă dezvolta, pentru a afla”, le-a transmis președintele studenților.

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