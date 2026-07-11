Temeri în școlile unde profesionala devine liceu: clasele riscă să fie formate din corigenți și elevi care nu au susținut Evaluarea Națională

Evaluarea Națională s-a încheiat, elevii și-au aflat notele finale, urmează în câteva zile înscrierea la liceu și repartizarea pe locurile vacante. Bătaia liceelor tehnologice este să-și realizeze planul de școlarizare, desființarea școlii profesionale punând presiune suplimentară.

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 au fost făcute publice miercuri, 8 iulie 2026, emoțiile fiind acum pentru următoarea etapă, cea de admitere la liceu.

Emoții au și cadrele didactice din școlile care școlarizau după gimnaziu elevii care alegeau să învețe o meserie. În multe localități rurale, din cauza ratei mici de promovare de la Bacalaureat, cu ani buni în urmă li s-a interzis liceelor înființarea de noi clase de liceu, fiind în schimb în continuare posibilă formarea de meseriași la școala profesională. Din anul școlar 2026-2027, admiterea la profesională nu mai este posibilă, astfel că aceste școli au solicitat aprobarea de clase de învățământ liceal tehnologic. Din acest punct intervin două mari întrebări: „Vom face clasa?” și „Cum vom reuși ca pe elevii intrați cu medii de 2 și 3, sau chiar corigenți care se vor înscrie în ultima etapă, să-i facem să promoveze Bacalaureatul?”.

Întrebările vin pe fondul unei realități de care se vorbește puțin: la școala profesională veneau copiii care, cu zeci de ani în urmă, ar fi rămas la munca ogorului după gimnaziu.

Cei mai mulți, în anii anteriori, nici măcar nu au susținut Evaluarea Națională, pentru că admiterea la școala profesională se putea face fără acest examen, părinții prezentându-se pur și simplu la liceu pentru înscrierea la profesională. Acum, toți cei care au promovat și au susținut Evaluarea Națională intră în hora repartizării, din care unii ar putea ieși în lacrimi. Contează nota, contează numărul suficient de opțiuni înscrise în fișa de înscriere, contează opțiunile celorlalți.

Și mai problematică devine situația corigenților, nici aceștia puțini, care au de așteptat până după a doua etapă de repartizare, când se publică ultimele locuri rămase libere.

„Profesionala era ca o pată neagră”

Pentru a înțelege cum se schimbă regulile jocului am luat cazul unui județ. În Olt, au fost înscriși în clasa a VIII-a 2.834 de elevi. La Evaluarea Națională au fost înscriși cu aproape 300 mai puțini: 2.566. Nu au mai ajuns să poată susține examenul repetenții, cei rămași cu situația neîncheiată, cei care au părăsit țara etc..

Și din cei înscriși s-au mai pierdut 174, ceea ce situează județul pe antepenultimul loc la procent de elevi prezenți din total înscriși, după Mehedinți și Sălaj, iar asta după ce ani la rând Oltul a fost județul cu cea mai scăzută rată de participare la acest examen.

Toți acești elevi care nu se pot înscrie în etapele de repartizare computerizată își vor aștepta rândul să ocupe un loc după ce toți ceilalți vor fi „așezați” în licee.

O parte nu-și fac probleme tocmai pentru că vizează școli din localitatea lor sau din localitatea vecină care și în anii trecuți se luptau să ocupe toate locurile. Jocul repartizării în funcție de opțiunile celor care au susținut Evaluarea Națională le pot da calculele peste cap.

Altfel, modificările sunt văzute în școli deopotrivă cu teamă și cu speranță.

La Liceul Tehnologic Cilieni, oferta de școlarizare cuprinde o clasă a IX-a de liceu cu specializarea de nivel 4 „Tehnician în agricultură”, respectiv nivel 3 „Horticultor” pentru cei care nu vor să mai continue liceul la finalul clasei a XI-a, în timp ce restul claselor de profesională, care vin din anii trecuți, își vor continua parcursul. Tot pentru acest an școlar a mai fost aprobată o clasă a XI-a, învățământ seral, pentru cei care vor să-și continue studiile după școala profesională.

„Să vă spun sincer, pentru noi e mai bine, la prima vedere, pentru că profesionala era, așa, ca o pată neagră – n-a fost în stare să intre la liceu, vine la profesională -, dar problema nu e asta. Problema e că sunt tot mai puțini copii, de aici pleacă toate. Bine, greul va începe când te vei trezi că ai copii care vin cu 1, cu 2, sau care nici n-au dat examen, și trebuie să ia 6 la Bacalaureat. Asta va fi problema. Dar asta, peste patru ani”, a precizat directorul liceului din Cilieni, prof. Cristian Stănculeanu.

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Copiii care au note de la 4 la 5 în sus nu vor să mai audă de stat, pleacă spre liceele din urban, iar acestui proces profesorii nu prea i se pot împotrivi, mai spune directorul. Pentru cei rămași, se încearcă metode de tot felul pentru a-i aduce la școală, inclusiv oferirea de masă caldă și atragerea în proiecte.

„Acești copii, acum 15-20 de ani rămâneau cu opt clase. Acum, vrei să facă liceu, vrei să facă profesională, vrei să facă ceva, trebuie să îi motivezi prin tot felul de metode”, a adăugat directorul.

La școala din Cilieni au terminat clasa a VIII-a 22 de elevi, dintre aceștia 19 prezentându-se la examen. Clasa a IX-a ar trebui să aibă 28 de elevi, dar poate funcționa chiar și cu mai puțini. E greu de spus câți vor opta pentru Cilieni, pentru că este evident că doar cu elevii din localitate nu ar putea funcționa, cu atât mai mult cu cât o parte se vor îndrepta, la rândul lor, către alte licee. La Tehnologic Cilieni vin tradițional elevi din Cilieni, Rusănești, Tia Mare, Scărișoara.

La Crâmpoia va fi de asemenea admitere la Liceul Tehnologic, după ani buni în care s-au școlarizat doar elevi la școala profesională. Calificarea este „Tehnician în industria textilă”, însă și aici se mizează ca și elevi din localitățile vecine să opteze pentru acest liceu. De la gimnaziul din Crâmpoia au fost înscriși la Evaluarea Națională 14 candidați, unul singur a absentat, iar din cei prezenți niciunul nu a avut notă sub 5. Nu toți vor rămâne la liceul din sat, cum nu s-a întâmplat nici în anii trecuți. Există, de altfel, și printre elevii mai slab pregătiți convingerea fermă că și în lipsa unei note mari vor ajunge în cele din urmă la un liceu teoretic, acel „mă transfer” fiind susținut de ceea ce se întâmplă în primii ani de liceu, când sunt operate transferuri între școli până la atingerea numărului maxim de elevi la clasă și uneori chiar și peste acesta (procedură care necesită, în schimb, acordul Inspectoratului Școlar Județean).

„Situația este similară cu ce a fost înainte de reintroducerea școlii profesionale”

La Liceul Tehnologic Izvoarele va funcționa din această toamnă o clasă de liceu cu specializarea „Tehnician în gastronomie”. Ce elevi vor veni e deocamdată greu de spus, însă absorbirea școlii profesionale la liceu le amintește profesorilor de o altă etapă.

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„Este situația similară cu ceea ce a fost înainte de a fi reintrodusă profesionala, când elevii care veneau din corigențe, din situații neîncheiate, puteau să se înscrie cu dosarul la liceu. Acest lucru va fi și acum”, spune directoarea Liceului Tehnologic Izvoarele, prof. Ionela Mateșică.

În comuna Izvoarele funcționează două școli gimnaziale, în satele Alimănești și Izvoarele. De la școala din Izvoarele, din 10 elevi înscriși la Evaluarea Națională au absentat cinci, patru au avut medii peste 5, iar unul medie sub 5. La Alimănești, în schimb, mediile au fost cu mult mai bune. Au fost înscriși 11 elevi, doi au absentat, iar nouă au obținut note peste 5 (trei note fiind peste 9, una peste 8 și trei peste 7). Din acești elevi cu note bune doar doi vor rămâne la liceul din Izvoarele, ceea ce confirmă teoria prof. Mateșică.

„Și la profesională veneau tot elevi cu note mai slabe, doar că acum problema se va pune după clasa a XI-a, când ei pot să se oprească acolo și să dea competențele de nivel 3”, a punctat directoarea școlii. Planul, pe care l-a discutat deja și cu ceilalți profesori, este să se identifice încă din clasa a IX-a elevii care au ca obiectiv și Bacalaureatul, astfel încât, în patru ani, indiferent de nota cu care acum vor fi admiși, să fie capabili să obțină media cel puțin 6 la examen și să-l promoveze. O speranță este că cel puțin una dintre probe le va fi mai ușor de promovat, din ce se cunoaște până acum elevii de la tehnologic având posibilitatea să aleagă una dintre disciplinele de specialitate ca probă la BAC (lucru astăzi imposibil).

Transferul elevilor este o altă amenințare pentru școlile mici, de aceea lupta este ca această singură clasă a IX-a să fie formată cu un număr cât mai apropiat de 28, cât este standardul, pentru că atunci când efectivul este aproape de minim fiecare plecare aduce cu sine pericolul desființării clasei.