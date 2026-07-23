Rezultatele repartizării computerizate indică un adevărat dezastru pentru foarte multe licee tehnologice, care nu reușesc să-și completeze nici pe departe locurile anunțate vacante. În același timp, chiar și în licee teoretice cu pretenții s-a intrat cu medii sub 5.

Dacă în anii trecuți liceele tehnologice se băteau pe elevii cu rezultate slabe, aceștia calculându-și șansele și admițând că nu pot fi admiși la teoretic, după publicarea rezultatelor repartizării la liceu 2026 se observă că situația majorității liceelor tehnologice este îngrijorătoare. Elevii nu au ales un liceu tehnologic în defavoarea unui alt liceu tehnologic, ci și-au încercat puterile, în masă, la teoretic. Așa se face că se regăsesc în listele multor licee teoretice elevi admiși nu cu medii sub 5, ci chiar sub 3 sau 2, în timp ce directorii din liceele tehnologice se întreabă ce soluții vor găsi pentru problemele de personal generate nerealizarea claselor de liceu.

Elevii care au ales tehnologicul – mai puțini și cu rezultate slabe

Prima etapă a admiterii în învățământul liceal din 2026 s-a încheiat cu o rată foarte ridicată de repartizare a candidaților: 119.484 din cei 119.610 elevi cu opțiuni au fost repartizați, ceea ce înseamnă un procent de 99,89%, doar 126 de candidați rămânând nerepartizați.

În ceea ce privește ocuparea locurilor, însă, situația este diferită. La nivel național au rămas 33.668 locuri libere, reprezentând 21,98% din totalul celor 153.152 locuri puse la dispoziție. Cele mai multe locuri rămase neocupate sunt la liceele tehnologice.

Din cei 95.313 elevi repartizați cu medii de admitere de minimum 5, doar 30.813 (32,33%) au ajuns în licee tehnologice, în timp ce 64.500 (67,67%) au fost repartizați la filiera teoretică.

Când vorbim în schimb de medii sub 5, din cei 24.171 candidați repartizați au ajuns în liceele tehnologice 20.911, comparativ cu 3.260 care au ales filiera teoretică. Cert este că filiera teoretică a atras în total 67.760 candidați, față de 51.724 care s-au îndreptat către tehnologic.

Distribuția pe tranșe de medii confirmă diferența de atractivitate dintre cele două filiere. La filiera teoretică predomină elevii cu medii între 8 și 10, fiind repartizați aici aproape toți candidații cu rezultate foarte bune (21.858 cu medii între 8 și 9 și 15.484 cu medii între 9 și 10). În schimb, filiera tehnologică concentrează în principal elevii cu medii sub 7, inclusiv 20.911 elevi cu medii sub 5, față de doar 3.260 în filiera teoretică.

Datele indică faptul că liceele tehnologice continuă să reprezinte, în mare măsură, opțiunea elevilor cu rezultate școlare mai slabe, în timp ce filiera teoretică atrage majoritatea elevilor cu performanțe ridicate. Din acest an, nici elevii cu rezultate nu au mai optat în masă să învețe o meserie, ci vor tot un loc la teoretic.

Problema de rezolvat, de acum, este formarea claselor de liceu în foarte multe licee tehnologice, situația fiind cu mult mai rea decât în anii trecuți.

Cum rata de repartizare a fost extraordinar de mare, practic cei nerepartizați constituind doar cazuri izolate, soluția o reprezintă elevii care au absolvit clasa a VIII-a și care nu au susținut Evaluarea Națională sau nu s-au înscris pentru repartizarea computerizată. O parte sunt corigenții de la finalul anul școlar, care între timp și-au rezolvat situația școlară. Pe ei se bat liceele tehnologice, însă această „rezervă” nu este nici pe departe suficientă pentru ocuparea locurilor rămase libere.

În Călărași, de exemplu, au rămas neocupate 45,41% (890) din locurile anunțate vacante, fiind județul cu cea mai mare rată de neocupare din țară. Este urmat de Giurgiu, cu 37,65% locuri neocupate (643), de Ialomița – 34,51% (753), Brăila – 31,25% (625) și Ilfov – 30,80% (550).

La polul opus, cele mai puține locuri neocupate, procentual, sunt în: Brașov – 13,33%, Vâlcea – 14,61%; Neamț – 15,15%; Timiș – 16,78% și Vrancea – 17,12%.

„Nu cred că vina ne aparține nouă”

În județul Brăila, potrivit datelor din platforma pentru admitere, au fost disponibile 2.000 de locuri pentru repartizarea la liceu, 964 dintre acestea pentru filiera teoretică și 1.036 pentru filiera tehnologică. După repartizarea candidaților conform opțiunilor, au rămas vacante, putând să fie ocupate în etapele următoare, 625 de locuri. Doar 43 dintre ele sunt la filiera teoretică, 582 fiind locuri libere în liceele tehnologice, ceea ce înseamnă probleme mari pentru acestea.

Liceul Tehnologic „Gheorghe K. Constantinescu” din Brăila se confruntă cu cea mai grea situație din ultimii ani. Este un liceu care în acest an a avut 23 candidați înscriși la Bacalaureat și o rată de promovare de 52,2%.

„Situația este dezastruoasă. Nu numai la noi, la nivelul tuturor liceelor tehnologice. Nu cred că vina ne aparține nouă, dacă ar fi să căutăm vinovați, vina aparține sistemului. Au fost foarte multe clase, după părerea mea, acordate la liceul teoretic și este clar că acolo a scăzut și nota de admitere. Nu se merge pe calitate, se merge pe cantitate. Se merge pe imagine. Nu contează rezultatul, contează să avem clase și să scădem nivelul. Pentru că, în mod automat, va scădea nivelul și la celelalte licee”, este de părere directoarea liceului, prof. Silvia Zăinescu.

Liceul a propus pentru anul școlar 2026-2027 formarea a trei clase de liceu, dintre care una cu dublă specializare. Anul trecut, când admiterea la școala profesională (acum absorbită la liceu) se putea realiza fără ca elevii să fi susținut examenul de Evaluare Națională, liceul a format două clase de liceu și două clase de școală profesională.

Aplicarea pentru școala profesională direct la școală, așa cum se întâmpla până anul trecut, este considerată un sistem cu mult mai potrivit pentru selectarea adolescenților care vor să învețe o meserie. „Știam și noi pe ce ne bazăm”, spune prof. Zăinescu.

Liceul așteaptă acum etapele următoare de repartizare, însă este o așteptare „în orb”, pentru că nu se cunoaște numărul elevilor care nu au susținut Evaluarea Națională și ar fi interesați de un loc la liceu și nici procedura de repartizare la nivel județean.

„Oricum, în fiecare an școlar se pierdeau câteva clase după clasa a VIII-a. Pentru că sunt elevii care nu mai continuă și, în mod automat, acestea se refrângeau la nivelul liceelor tehnologice”, explică Zăinescu. E vorba de elevii care abandonează școala după clasa a VIII-a, de elevii care pleacă împreună cu părinții în străinătate și de elevii în abandon școlar, dar numărați la momentul dimensionării rețelei școlare.

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„Sunt foarte multe voci care poate chiar ar desființa liceele tehnologice”

După datele afișate luni, 21 iulie, liceul speră să realizeze clasa cu dublă specializare pe profil servicii – estetica și igiena corpului omenesc/tehnician în gastronomie. La clasa de agricultură, chiar dacă este în sistem dual (până acum apreciat), s-au adunat doar șapte elevi, iar o altă surpriză neplăcută a venit în privința clasei de industrie alimentară, care se ocupa după prima repartizare și pentru care acum a optat un singur elev.

Liceul a făcut eforturi de-a lungul anilor să-și păstreze calificările acreditate de ARACIP.

Cea mai mare supărare, spune prof. Silvia Zăinescu, este legată de opțiunea părinților și a elevilor, care nu ține cont de rezultatele școlare, de abilitățile copilului, de nimic altceva în afara dorinței de a fi elev la teoretic.

„Dacă rezultatele acestor copii sunt slabe, în mod automat va scădea și eficiența acelor licee teoretice și copilul nici nu învață o meserie. Dar sunt foarte multe voci care poate chiar ar desființa liceele tehnologice, pentru că noi suntem, știți, licee de mâna a doua”, își exprimă directoarea supărarea.

Cea mai mare problemă este acum completarea normei didactice pentru profesorii liceului. Sunt cadre didactice cu vechime, profesori titulari, care, dacă nici după etapele următoare nu se realizează clasele, vor fi obligate să se adreseze Inspectoratului Școlar pentru completarea normei. Cu toții au mai trecut deja prin asta în ultimul an, ca urmare a măririi normei didactice de predare cu două ore și a măririi efectivului de elevi la clasă.

Dezastrul de acum era, pe de altă parte, previzibil odată cu trecerea școlii profesionale la liceu. S-a întrevăzut că va fi o concurență acerbă între liceele tehnologice și cele teoretice pentru a-i convinge pe elevii care au susținut Evaluarea Națională, indiferent cu ce rezultat, să completeze opțiunile.

„Noi avem în oraș liceu la care, la Matematică-informatică, s-a intrat cu 4,97. Nu e clar că nu se mai pune accent pe calitate? Noi, oricum, liceele tehnologice, și particularizez și pentru liceele agricole, ne luptăm cu acea imagine că liceul agricol... Ni s-a dat peste cap toată viziunea, toată oferta. Reușisem să punem pe picioare totul, să ne schimbăm imaginea, și acum a venit acest lucru. (...) Până când noi nu ne vom face bine în privința gândirii, în privința viziunii asupra a tot ceea ce se întâmplă în această societate, liceele tehnologice vor avea de suferit”, a mai spus directoarea Silvia Zăinescu.

„Avem speranța să facem clasa, dar din cei care au fost corigenți”

Liceul Tehnologic din Izvoarele, județul Olt, a avut o singură clasă pentru care absolvenții de gimnaziu puteau opta, de alimentație publică, o calificare de altfel atractivă. Este un liceu din mediul rural, care în ultimii ani a școlarizat elevi la școala profesională, învățământ de zi. Speră să o poată face în continuare, chiar dacă după repartizare rezultatele sunt dramatice: 26 de locuri libere.

„Avem speranțe să facem clasa, dar din cei care au fost corigenți, asta e clar”, a precizat directoarea Ionela Mateșică.

Din cele două clase a VIII-a de la nivelul localității Izvoarele, liceul are speranța că-i va atrage pe cei opt corigenți. Nu se știe deocamdată dacă și în localitățile vecine, Mărunței și Vâlcele, sunt astfel de situații. Pe de altă parte, opțiunile elevilor din Izvoarele care au avut rezultate bune la Evaluarea Națională nu au inclus liceul din localitate, ci licee teoretice, iar prof. Mateșică spune că le respectă alegerile, pentru că sunt printre ei elevi care, dacă își vor păstra performanțele, vor urma cu siguranță o facultate.

Admiterea la liceele teoretice cu medii mici va scoate, pe de altă parte, foarte curând la iveală o problemă reală, crede Mateșică. „Eu cred că le va fi greu acestor copii să se mențină, cred că vor fi multe transferuri în viitor către tehnologic”, a punctat directoarea.

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2026 poate fi un an de cotitură, mai spune directoarea. Tot ce se întâmplă ar putea să fie analizat și să se adopte, eventual, măsuri pentru anii viitori.

„Două clase din patru”

„Nu mă așteptam. Am făcut două clase din patru, înainte făceam două de liceu și trei de profesională, nciodată nu am făcut 50%. Acum părinții se feresc, vor teoretic. Dar e greu să te menții cu medii mici la teoretic, pentru că nu faci față. Părinții greșesc aici”, crede prof. Marian Croitoru, directorul Liceului Tehnologic „Alexe Marin” din Slatina. Și aici va fi afectată strategia privind încadrările. „Am făcut anumite simulări, acum trebuie să refacem, să vedem dacă ies orele la disciplinele de cultură generală, pentru că e o pierdere mare, la 50%. Iar la etapa a doua nu știu câți mai vin, nu mă bazez pe etapa a doua de repartizare”, mai spune directorul.

În județul Olt, pentru filiera tehnologică au fost disponibile la repartizarea computerizată 1.288 de locuri la tehnologic și 1.344 la teoretic. Din cele 639 rămase neocupate, doar 102 sunt la licee teoretice, problema de rezolvat fiind în curtea liceelor tehnologice.

18 elevi din 22 admiși la o clasă de Mate-Info au note sub 5 la Matematică

Județul Dolj a avut mai mult locuri pentru liceele tehnologice – 2.436, în vreme ce pentru teoretice numărul a ajuns la 2.212. Din cele 806 rămase neocupate, doar 28 sunt libere la teoretic și restul la liceele tehnologice.

La Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, la Științele Naturii, ultima medie la admitere a fost 1,85, din cei 25 de candidați repartizați opt având medii mai mici de 5.

La Liceul Teoretic „Gheorghe Vasilichi” din Cetate, la Filologie, ultima medie de admitere a fost 2,60, din cei 28 de candidați repartizați având medii mai mici de 5 nu mai puțin de 18 elevi.

Situație asemănătoare și la Liceul „Mihai Viteazul” din Băilești. La Științele Naturii au fost repartizați 27 de candidați, 12 dintre ei având medii sub 5. Cea mai mică medie a fost 3,37, în timp ce primul admis a reușit să obțină media 9,27 la Evaluarea Națională.

La Liceul Teoretic din Bechet, la Matematică-Informatică, au fost admiși 22 de candidați, 18 dintre ei reușind să obțină note sub 5 la Matematică, iar 22 au avut media de admiteremai mică de 5. Și la Liceul Teoretic din Poiana Mare situația este similară: 28 de admiși la Științe Sociale, 18 dintre aceștia cu medii sub 5.