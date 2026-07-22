 Topul specializărilor preferate la liceu. Situația celor 126 de elevi nerepartizați | adevarul.ro
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Topul specializărilor preferate la liceu. Situația celor 126 de elevi nerepartizați

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Elevii cu cele mai mari rezultate la Evaluarea Națională au ales în special clasele de matematică-informatică din colegiile de top. Repartizarea a scos însă la iveală și situații neașteptate: peste 100 de absolvenți cu medii între 9 și 10 au optat pentru filiera tehnologică.

Absolvenţii de gimnaziu au aflat la ce licee au fost repartizaţi. FOTO: Alina Mitran
Absolvenţii de gimnaziu au aflat la ce licee au fost repartizaţi. FOTO: Alina Mitran

Cei mai mulți dintre elevii cu rezultate foarte bune la Evaluarea Națională au ales licee teoretice de top și specializări din zona reală, în special matematică-informatică.

În Bucureşti, de pildă, cele mai căutate specializări de către elevii cu rezultate excelente au fost clasele de mate-info de la Colegiul Național „Sfântul Sava” și Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, unde ultimul elevi admiși au avut media 9,70. Pe locul următor s-a aflat aceeași specializare de la Colegiul Național „Spiru Haret”, unde ultima medie de admitere a fost 9,67.

În topul primelor 15 alegeri făcute de elevii cu cele mai mari medii apar în continuare specializări de profil real. Clasele de științele naturii de la „Sfântul Sava” și „Gheorghe Lazăr” se află printre cele mai căutate, în timp ce profilurile umaniste apar doar de trei ori în acest clasament.

Alegerea profilului real este explicată prin oportunitățile mai largi pe care acesta le oferă după terminarea liceului.

„Profilul real este cel care oferă copilului mai multe posibilități spre același profil, dar totodată te poți liniștit orienta și spre drept. Profilul uman este destul de îngust. Este mai greu să faci o mișcare spre o facultate care necesită cunoștințe puternice de real”, a declarat Carmen Tănăsescu, directorul Colegiului Național „Andrei Șaguna” din Brașov, pentru ProTV.

Puține medii de 10 și alegeri care ies din tipar

Anul acesta, doar opt elevi au obținut media 10 la Evaluarea Națională, față de 85 în 2025. Trei dintre aceștia au ales Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, iar unul a fost admis la Colegiul Național „Grigore Moisil”. Ceilalți au ajuns la colegii din Iași, Târgu Jiu, Târgu Mureș și Ploiești.

Repartizarea a scost la iveală, însă, şi câteva situaţii atipice. Peste 100 de absolvenți cu medii între 9 și 10 au optat pentru filiera tehnologică, în timp ce aproximativ 15.000 de elevi cu rezultate similare au ales licee teoretice.

La polul opus, peste 3.000 de elevi cu medii sub 5 au fost repartizați la licee teoretice, deși majoritatea absolvenților din această categorie, peste 21.000, au ales învățământul tehnologic.

După finalizarea primei, 126 de absolvenți de gimnaziu au rămas nerepartizaţi.  Potrivit Ministului Educaţiei, aceștia provin din 21 de județe și trei sectoare ale Capitalei şi reprezintă cel mai mic număr din ultimii șapte ani.

Elevii care nu au fost repartizați vor participa automat la etapa a doua, programată după 31 iulie.

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