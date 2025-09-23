search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

Organizaţia Mondială a Sănătăţii respinge afirmațiile lui Donald Trump despre legătura dintre paracetamol, vaccinare și autism. „Ştiinţa este aici pentru a aduce probe”

Publicat:

Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol şi autism, iar vaccinurile nu provoacă această tulburare, contrar sugestiilor administraţiei Trump, anunţă marţi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), relatează AFP.

Organizația Mondială a Sănătății FOTO: Shutterstock
Organizația Mondială a Sănătății FOTO: Shutterstock

Preşedintele american Donald Trump le-a sfătuit puternic, luni, pe femeile însărcinate, să nu folosească paracetamol, pe care-l asociază cu riscul unui autism ridicat în rândul copiilor, în pofida părerii contrare a medicilor, după care a discreditat în mod nefondat vaccinurile, scrie News.

”Unele studii de obsevaţie au sugerat o posibilă asociere între expunerea parentală la paracetamol şi autism, dar probele rămân inconsistente”, a declarat într-o conferinţă de presă obişnuită un purtător de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic, întrebat despre declaraţiile preşedintelui american.

”Mai multe studii nu au stabilit nicio relaţie de acest tip”, a declarat el şi a îndemnat la prudenţă înainte de a conchide asupra existenţei unei legături de cauzalitate între paracetamol şi autism.

Prezent în Doliprane, Dafalgan sau Tylenol în Statele Unite sau Canada, paracetamolul - sau acetaminofenul - este recomandat femeilor însărcinate împotriva durerii sau febrei, în timp cealte medicamente, ca aspirina sau ibuprofenul sunt contraindicate, mai laes la sfârşitul sarcinii.

Luni, preşedintele american a evocat îndelung şi vaccinurile, a îndemnat la modificarea calendarului de vaccinare a copiilor şi a dat asigurări că persoanele care nu se vaccinează şi nu iau medicamente nu au autism.

Purtătorul de cuvânt al OMS a respins declaraţiile lui Donald Trump.

”Vaccinurile salvează vieţi, o ştim. Vaccinurile nu cauzează autism”, a subliniat el.

”Ele au salvat nenumărate vieţi. Acesta este un lucru pe care ştiinţa l-a demonstrat şi nu ar trebui, într-adevăr, să fie pus în discuţie”, a adăugat el, îndemnându-i pe lideri să urmeze recomandările autorităţilor sanitare.

”Ştiinţa este aici pentru a aduce probe care să ghideze politicile peste tot în lume”, a subliniat Jasarevic.

Purtătorul de cuvânt al OMS a explicat că ”atunci când calendarele de vaccinare sunt întârziate, perturbate sau modificate, fără să se verifice dovezile, riscul infecţiei creşte puternic, nu doar în cazul copilului, ci al întregii comunităţi”.

Autismul - o tulburare complexă şi cu un spectru larg - este studiat de zeci de ani, însă administraţia Trump a promis, la începutul anului, să dezvăluie într-un timp-record cauzele a ceea ce prezintă drept ”epidemia autismului”.

Cazurile de autism au crescut în ultimii ani în Statele Unite, însă numeroşi cercetători resping existenţa unei epidemii şi evocă îmbubnătăţirea diagmosticului.

”Aproape 62 de milioane de persoane trăiesc cu o tulburare a spectrului autistic în lume şi este clar că, în calitate de comunitate internaţională, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a-i înţelege cauzele”, a subliniat purtătorul de cuvânt al OMS.

La rândul său, ministrul Sănătății din Marea Britanie, Wes Streeting, a respins afirmațiile lui Donald Trump privind legătura dintre administrarea de paracetamol în timpul sarcinii și autism, îndemnând viitoarele mame să ignore remarcile președintelui SUA, potrivit The Guardian.

"Trebuie să fiu foarte clar în legătură cu acest lucru: nu există nicio dovadă care să lege utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate de autismul la copiii lor. Niciuna", a declarat Streeting în cadrul emisiunii Lorraine de pe ITV.

"De fapt, un studiu major a fost realizat în 2024 în Suedia, implicând 2,4 milioane de copii, și nu a susținut aceste afirmații. Așadar, aș dori să le spun celor care ne urmăresc: nu acordați niciun fel de atenție la ceea ce spune Donald Trump despre medicină. De fapt, nici măcar să nu mă credeți pe cuvânt ca politician. Ascultați de medicii britanici, de oamenii de știință britanici, de NHS”, a spus ministrul britanic.

