La Brașov a avut loc sâmbătă conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală”, unde mai mulți medici au promovat teorii conspiraționiste despre vaccinare, morți subite și controlul maselor, eveniment neacreditat de Colegiul Medicilor și criticat pentru dezinformare și risc la sănătatea publică.

Evenimentul despre COVID, condamnat de Colegiul Medicilor

La Brașov, o așa-zisă conferință intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală” a stârnit reacții dure din partea autorităților și a comunității medicale, fiind catalogată drept o manifestare pseudo-științifică ce promovează teorii conspiraționiste și dezinformări periculoase. Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din România avertizează că astfel de evenimente subminează încrederea în știință și pun în pericol sănătatea publică, anunțând măsuri ferme împotriva medicilor implicați.

La conferința desfășurată la Brașov, prezentată drept o dezbatere medicală, vorbitorii au abordat subiecte precum „explozia de cancere post-vaccinare”, „copii care mor din cauza vaccinului COVID” și ideea unei „conspirații globale prin vaccinare”.

Printre cei care susțin astfel de teorii se numără medici cu funcții în spitale publice. Este cazul unui medic primar de radiologie-imagistică, coordonator al laboratorului de radiologie de la Spitalul Clinic din Brașov.

La eveniment participă și Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog și de medicină internă din Iași, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie.

De asemenea, apar pe listă și Geanina Hagima, medic de obstetrică-ginecologie în București, un medic de dermatovenerologie din Onești, Tatiana Uruioc, medic neurolog și coordonator al compartimentului de neurologie de la spitalul din Buhuși, dar și Argentina Tudor, psiholog din Arad.

„Aflăm cu îngrijorare că astăzi are loc la Brașov o așa zisă conferință, în fapt o manifestare „pseudo-științifică", în raport cu tot ce înseamnă sănătatea publică, sistemul de sănătate şi cu ceea ce trebuie să reprezinte profesia medicală.

Parcurgând titlurile sesiunilor din această manifestare considerăm că acestea nu au legătură nici cu medicina, nici cu știința.

Considerăm că atât participanții cât şi lectorii unei asemenea manifestări publice trebuie să ştie că noțiunile dezbătute intră în contradicţie flagrantă cu toate descoperirile ştiinţifice, bazate pe dovezi, ale medicinei moderne, fapt care ar putea constitui un fals ştiinţific şi medical.

Dezinformarea si răspândirea unor falsuri ştiinţifice sau a unor zvonuri neîntemeiate pe nicio evidenţă sunt de natură să diminueze încrederea în ştiinţă şi profesionişti.Propagarea acestor informaţii în rândurile populaţiei constituie un risc imens pentru sănătatea publică.

Bolile infecţioase şi prevenţia lor reprezintă un domeniu medical care a beneficiat major de descoperirile medicale ale ultimului secol, iar vaccinarea a prevenit milioane de decese in rândul copiilor şi adulţilor, încă de la descoperirea fenomenului de imunizare prin vaccin.

Atragem atenţia că aceasta manifestare, inclusiv prin titluri şi tematică, este contrară oricăror principii medicale, ştiinţifice şi etice şi ar putea avea ca şi consecinţă periclitarea gravă a sănătăţii publice.

Considerăm că medicii cu drept de liberă practică trebuie să respecte riguros principiile medicale si etice care trebuie să le ghideze activitatea” a transmis Colegiul Medicilor din România printr-un comunicat de presă.

Ministrul Alexandru Rogobete cere tuturor instituțiilor din subordine să ia măsuri de urgență împotriva medicilor care lansează „un atac direct la sănătatea românilor”

„Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne.

Astăzi, la Brașov, a avut loc o conferință fără nicio bază științifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină și în instituțiile statului.

Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public, inclusiv prin ”pseudoconferințe” golite de orice conținut științific. Extind solicitarea inclusiv către Colegiul Medicilor din România pentru a lua mǎsuri de urgențǎ. Este un moment în care corpul medical trebuie să își formeze proprii anticorpi, sancționând ferm orice abatere de la responsabilitatea unor medici față de adevăr și față de pacienți. În fața manipulării, nu există neutralitate.

Este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici. Jurământul față de pacienți înseamnă adevăr și știință, nu manipulare și conspirații.

Profit de ocazie și transmit un mesaj direct opiniei publice: nu vă lăsați manipulați! Informați-vă din surse credibile și firești, care nu au în spate o agendă ascunsă. Viața și sănătatea au întotdeauna prioritate în fața fake-news și impostură” a transmis ministrul Alexandru Rogobete.

Specialiștii atrag atenția că răspândirea unor astfel de informații false nu este doar o chestiune de opinie, ci un risc direct pentru sănătatea publică. Într-o societate unde încrederea în medici și tratamente este vitală, discursurile conspiraționiste pot conduce la refuzul vaccinării, la abandonarea terapiilor corecte și, implicit, la punerea în pericol a vieților a mii de pacienți.

Șefa Colegiului Medicilor din România a cerut schimbări legislative pentru a sancționa medicii care împrăștie teorii ale conspirației

„O conferință pseudo-științifică la Brașov cu diverși vorbitori, printre care și unii medici, care, de altfel, unii dintre ei au fost sau sunt subiecți în diverse anchete ale colegiului medicilor. Tematici gen: omul ca pradă în epoca post adevăr….convergența bio-digitală forțată, urmare a războiului cognitiv post-Covid…impactul radiațiilor electromagnetice…..nanotehnologia….vă dați seama ce nivel?

Și bineînțeles despre vaccinare! Sunt medic cu foarte mulți ani de experiență, sunt clinician și da, mă consider un medic foarte bun în specialitatea mea, dar nu mă cred mai slab pregătită dacă mă bazez, ca medic, pe medicina bazată pe dovezi solide, pe ce avem în prezent ca date. Iar în privința vaccinării mă bazez pe sfaturile colegilor mei medici infecționisti, virusologi, microbiologi, sănătate publică, epidemiologie, medici de familie, pneumologi, ginecologi, alte specialități cu rol în vaccinare!

Și da, sunt vaccinată, pentru că am ales să cred în știință, iar când am fost mică…statul m-a vaccinat și iată că acum sunt la o frumoasă vârstă, zic eu.

Și da, cred în rolul unei informări corecte, dar nu accept dezinformarea!Am primit zeci de apeluri în ultima oră de la reprezentanți media, am primit apeluri de la colegi medici.Ca reprezentant și președinte Colegiul Medicilor din România am luat și luam atitudine, dar aștept și o reacție de la nivelul instituțiilor statului român!”