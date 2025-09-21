Boala rară și devastatoare pe care o pot face copiii după ce au avut rujeolă

Rujeola este legată de o boală mai puțin cunoscută, dar care este întotdeauna fatală, iar imunizarea împotriva rujeolei este singura metodă cunoscută de prevenire.

Panencefalita sclerozantă subacută (PSSS) este o afecțiune cerebrală progresivă, invalidantă și mortală, legată de infecția cu rujeolă (rubeolă), în ciuda faptului că boala se poate dezvolta la mulți ani după infecția cu rujeolă.

Cauze

PSSS este o boală rară, dar a fost raportată în toate părțile lumii. Ea apare în general la copii și adolescenți, băieții fiind mai des afectați decât femeile și tinde să apară la câțiva ani după rujeolă, potrivit MedlinePlus.

Boala este cauzată de un răspuns imun anormal la rujeolă sau la alte forme ale virusului Acest răspuns duce la inflamația creierului (umflare și iritație) care poate dura ani de zile. PESS este întotdeauna fatală. Majoritatea persoanelor cu această boală mor la 1 până la 3 ani după diagnosticare.

Simptome

Simptomele apar în patru etape. În fiecare etapă, simptomele sunt mai grave decât în ​​etapa precedentă:

Etapa I: Pot exista schimbări de personalitate, schimbări de dispoziție sau depresie, precum și febra și durerile de cap. Această etapă poate dura până la 6 luni.

Etapa II: Pot exista probleme de mișcare necontrolate, inclusiv spasme musculare și convulsii. Alte simptome care pot apărea sunt pierderea vederii și demența.

Etapa III: Mișcările convulsive sunt înlocuite de mișcări de contorsionare (răsucire) și rigiditate și poate surveni decesul din cauza complicațiilor.

Etapa IV: Zonele creierului care reglează respirația, ritmul cardiac și tensiunea arterială sunt deteriorate, ducând la comă și apoi la deces.

Un examen fizic poate dezvălui:

- Leziuni ale nervului optic, care este responsabil pentru vedere

- Leziuni ale retinei, partea ochiului care primește lumina

- Spasme musculare

- Performanțe slabe la testele de coordonare motorie (a mișcării)

De asemenea, se pot efectua următoarele teste:

- Electroencefalogramă (EEG)

- RMN cerebral

- Titrul seric de anticorpi pentru a căuta semne ale unei infecții anterioare cu rujeolă

- Puncție lombară

Tratament și prevenție

Nu există leac pentru PESS. Tratamentul are ca scop, în general, reglarea simptomelor. Se pot însă încerca anumite medicamente antivirale și medicamente care stimulează sistemul imunitar pentru a încetini progresia bolii.

Imunizarea împotriva rujeolei este singura metodă cunoscută de prevenire. Vaccinul ROR, care previne îmbolnăvirea de rujeolă, rubeolă și oreion, este administrat la 12 luni (prima doză) și 5 ani (a doua doză). Atunci când se declară epidemie de rujeolă, prima doză poate fi administrată însă la vârsta de 9 luni. România a trecut, în ultimii 10 ani, prin două epidemii de rujeolă: în 2016 și în 2023.

Cele mai multe cazuri de rujeolă sau pojar din Europa provin din România în perioada 2023-2024. De la începutul anului opt copii nevaccinați au murit de rujeolă.