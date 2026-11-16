Victimele atacurilor de urs ar putea primi despăgubiri morale de minimum 50.000 de euro. Inițiativa UDMR a trecut de Senat.

Persoanele rănite în urma atacurilor animalelor sălbatice ar putea beneficia de daune morale de cel puțin 50.000 de euro, iar familiile celor care își pierd viața în astfel de incidente ar putea primi aceeași sumă minimă. Senatul a adoptat luni, 16 noiembrie, o inițiativă legislativă a UDMR care propune modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic.

Atac urs Foto: Shutterstock

Anunțul a fost făcut de senatorul UDMR Tánczos Barna, unul dintre inițiatorii proiectului.

Potrivit propunerii legislative, persoanele rănite în urma atacurilor animalelor sălbatice ar urma să primească daune morale de minimum 50.000 de euro.

În cazul atacurilor soldate cu decese, despăgubirile ar reveni soțului supraviețuitor și copiilor victimei sau, în lipsa acestora, rudelor de gradul I.

Proiectul prevede și acoperirea cheltuielilor de spitalizare, a costurilor de înmormântare, acolo unde este cazul, precum și a veniturilor nete pierdute în perioada de incapacitate de muncă, scrie Mediafax.

Legitima apărare în cazul atacurilor animalelor sălbatice

O altă modificare propusă vizează situațiile în care o persoană este atacată de un animal sălbatic. Inițiativa prevede că rănirea sau uciderea animalului ca reacție la atacul acestuia nu constituie infracțiune.

Despăgubiri mai mici pentru uciderea ilegală a ursului

Proiectul legislativ propune și modificarea cuantumului despăgubirilor pentru uciderea ilegală a ursului.

Potrivit inițiatorilor, valoarea acestora ar urma să fie redusă de la 40.000 de euro la 500 de euro.

Tánczos Barna susține că populația de urs nu este în pericol și că reglementările privind protejarea speciei trebuie să țină cont de starea populației, menținând în același timp caracterul infracțional al braconajului.

Decizia finală rămâne la Camera Deputaților

Inițiativa legislativă modifică Legea nr. 407/2006 privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic. După votul din Senat, proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este forul decizional.

Dacă va fi adoptat și promulgat, proiectul va introduce un prag minim garantat al daunelor morale pentru victimele atacurilor animalelor sălbatice.