 Referendum în Rășinari pentru interzicerea exploatărilor miniere. Localnicii decid soarta unui proiect de peste 100 de milioane de euro | adevarul.ro
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Referendum în Rășinari pentru interzicerea exploatărilor miniere. Localnicii decid soarta unui proiect de peste 100 de milioane de euro

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Locuitorii comunei Rășinari, din județul Sibiu, sunt chemați duminică, 8 noiembrie, la urne, pentru a decide dacă sunt de acord cu exploatările miniere pe raza localității. Referendumul local consultativ are loc în contextul unui proiect de peste 100 de milioane de euro pentru exploatarea unui zăcământ de roci magnezitice din zona Valea Dobra, investiție care a stârnit îngrijorări privind impactul asupra mediului și resurselor de apă.

Locuitorii comunei Rășinari sunt chemați duminică, 8 noiembrie, la urne.
Locuitorii comunei Rășinari sunt chemați duminică, 8 noiembrie, la urne. Foto: Facebook/La pas prin Rășinari

Proiectul este dezvoltat de compania românească Mineral Proiect Invest SA (MPI Magnesium), care deține din 2020 licența de explorare pentru zăcământul din zonă. Investiția presupune deschiderea unei cariere miniere, construirea unei uzine de procesare în localitatea Săliște și amenajarea unui sistem de transport al minereului pe cablu.

Valoarea inițială a investiției este estimată la aproximativ 100 de milioane de euro, însă, pe termen lung, aceasta ar putea depăși 200 de milioane de euro. Exploatarea ar urma să funcționeze cel puțin 30 de ani. Zăcământul este estimat la aproximativ 50 de milioane de tone, cu un conținut de circa 35% oxid de magneziu, un material considerat critic la nivelul Uniunii Europene și utilizat în industria auto, aerospațială, de apărare și în sectorul energiilor regenerabile, potrivit Economedia.

Ce vor avea de decis locuitorii din Rășinari

Alegătorii vor răspunde cu „Da” sau „Nu” la întrebarea: „Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?”.

Pentru validarea referendumului este necesară participarea a cel puțin 30% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale permanente, adică aproximativ 1.290 de persoane din totalul de 4.300 de alegători.

De asemenea, voturile valabil exprimate trebuie să reprezinte cel puțin 25% din numărul alegătorilor înscriși pe liste, respectiv aproximativ 1.075 de voturi. Dacă ambele praguri sunt îndeplinite, rezultatul va fi stabilit în funcție de majoritatea voturilor valabil exprimate, conform Legii nr. 3/2000.

Primăria Rășinari a precizat că referendumul are caracter consultativ în raport cu deciziile autorităților naționale competente în domeniul exploatărilor miniere. Astfel, rezultatul va exprima oficial poziția comunității, dar nu va conduce automat la anularea unei licențe de explorare sau la interzicerea unei exploatări.

Primăria a emis un certificat de urbanism cu răspuns negativ

Dezbaterea privind proiectul minier a ajuns și în atenția administrației locale. Primarul comunei Rășinari, Bucur Bogdan, a anunțat că a emis un certificat de urbanism cu răspuns negativ pentru investiția din Valea Dobra.

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Potrivit edilului, Mineral Proiect Invest SA a solicitat emiterea certificatului la 23 septembrie, iar documentul a fost semnat și ridicat de beneficiar la 30 octombrie.

„Certificatul de urbanism a fost emis cu un răspuns negativ, motivat de faptul că obiectivul de investiții solicitat NU poate fi realizat în contextul demersului juridic aflat în desfășurare privind organizarea referendumului local din data de 08.11.2026, conform HCL nr. 87 din 30.09.2026”, a explicat primarul.

Edilul a susținut că decizia a avut la bază atât prevederile legale, cât și responsabilitatea față de comunitate și necesitatea protejării patrimoniului natural și turistic al localității.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Primăria Rășinari i-a îndemnat pe localnici să participe la consultarea populară și să își exprime liber opțiunea.

Dan Barna îi îndeamnă pe localnici să participe la referendum

Europarlamentarul USR Dan Barna, originar din Sibiu, a transmis un mesaj de susținere pentru participarea la vot, subliniind că proiectul ridică întrebări legate de protecția mediului, riscul de poluare și posibilele efecte asupra surselor de apă potabilă.

Acesta a precizat că, împreună cu europarlamentarul Nicu Ștefănuță, a transmis întrebări Comisiei Europene cu privire la modul în care a fost realizată evaluarea de mediu pentru proiect și la riscurile asociate.

Potrivit lui Barna, Comisia Europeană a transmis că obligația statelor membre de a evalua efectele semnificative ale proiectelor asupra mediului, inclusiv prin cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente sau aprobate, nu poate fi eludată prin fragmentarea investițiilor.

Europarlamentarul a mai arătat că instituția europeană a subliniat responsabilitatea autorităților naționale și a instanțelor de a asigura respectarea legislației europene în domeniul mediului.

„Locuitorii din Rășinari merită corectitudine, transparență, protejarea resurselor naturale şi, mai ales, protejarea sănătății lor! Duminică, ieșiți la vot! Răşinariul trebuie să decidă pentru Rășinari!”, a transmis Dan Barna.

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