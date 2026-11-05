 Mită pentru permise, buletine și înmatriculări la serviciile din cadrul Prefecturii Sibiu. Procurorii cer arestarea a cinci polițiști. 170 de fapte penale investigate | adevarul.ro
search
Joi, 5 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Mită pentru permise, buletine și înmatriculări la serviciile din cadrul Prefecturii Sibiu. Procurorii cer arestarea a cinci polițiști. 170 de fapte penale investigate

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu cer arestarea preventivă a șase persoane, între care cinci agenți de poliție din cadrul serviciilor de Înmatriculări și Evidența Persoanelor din cadrul Prefecturii Sibiu, într-un dosar care vizează peste 170 de fapte de trafic de influență, luare de mită, dare de mită și cumpărare de influență.

Sunt investigate mai multe acte de dare și luare de mită pentru permise
Sunt investigate mai multe acte de dare și luare de mită pentru permise Foto: Călin Gavrilaș

Anchetatorii susțin că în centrul rețelei s-ar fi aflat un bărbat de 57 de ani, care ar fi pretins bani de la persoane interesate să obțină mai rapid documente sau să promoveze examenul auto, potrivit News.ro.

Potrivit procurorilor, între iunie 2025 și octombrie 2026, acesta „a pretins şi, uneori, a primit diferite sume de bani, cuprinse între 100 de lei şi 1.500 de euro, cu titlu de preţ al influenţei”, promițând că va interveni pe lângă polițiști din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și ai Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.

Conform anchetei, intermediarul le-ar fi promis clienților că îi poate determina pe funcționarii vizați „să procedeze la emiterea cu celeritate a certificatelor de înmatriculare ale unor autovehicule sau a cărţilor de identitate emise unor persoane ori să dispună acordarea calificativului «Admis» cu prilejul susţinerii probei practice a examenului de dobândire a permisului de conducere”.

Mită pentru permise, buletine și înmatriculări

Procurorii susțin că bărbatul ar fi colaborat în mod repetat cu șapte agenți de poliție din cadrul instituției Prefectului Sibiu.

„Acest făptuitor a realizat pretinderea şi apoi predarea conspirată către acei funcţionari publici cu statut special a unor sume de bani cuprinse între 50 de euro şi 2.000 de euro, primite anterior cu titlu de mită de la mai mulţi mituitori interesaţi de obţinerea permiselor de conducere, a cărţilor de identitate sau a certificatelor de înmatriculare”, au transmis anchetatorii.

În același dosar, procurorii îl acuză pe bărbat și de camătă.

„Fără a fi autorizat, a dat diferite sume de bani cu dobândă mai multor persoane din judeţul Sibiu, observându-se că repetabilitatea acordării acestor împrumuturi cu dobândă denotă o îndeletnicire a făptuitorului”, se arată în comunicatul Parchetului.

Nouă persoane reținute

În urma celor 14 percheziții efectuate miercuri, nouă suspecți au fost reținuți, inclusiv cei șapte agenți de poliție vizați de dosar.

Joi, procurorii au anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva tuturor celor nouă persoane.

„Faţă de bărbatul în vârstă de 57 de ani şi faţă de cinci agenţi de poliţie din cadrul Instituţiei Prefectului – S.P.C.R.P.C.Î.V. Sibiu (între care patru agenţi de poliţie examinatori în cadrul susţinerii probei practice a examenului de dobândire a permisului de conducere) a fost propusă arestarea preventivă”, au precizat procurorii.

În cazul celorlalți trei inculpați a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Propunerea de arestare preventivă urmează să fie analizată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
digi24.ro
image
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
stirileprotv.ro
image
Tentativă de răpire a unui copil, la Caracal, chiar pe strada unde locuia Gheorghe Dincă. Ce au înregistrat camerele de supraveghere și cum au reacționat autoritățile
gandul.ro
image
Chiria și transportul, mai ieftine pentru tinerii salariați! Ce beneficii propune un proiect de lege
mediafax.ro
image
Primă uriașă pentru victorie la Universitatea Craiova – Egnatia! Suma de șase cifre pusă la bătaie
fanatik.ro
image
Allan Lichtman, istoric american: „Înfrângerea lui Donald Trump este un semn că mișcările autoritare și extremiste încep să se reducă masiv. România nu va fi izolată de această tendință”
libertatea.ro
image
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
A venit rezultatul autopsiei lui Jesus de Miguel! Instanța a fost informată și cercetează trei aspecte
digisport.ro
image
Creatoarea de modă Eli Lăslean, diagnosticată cu cancer la sân. Mărturisiri despre cea mai grea perioadă din viața sa
click.ro
image
Taxe mai mici pe salariul minim, în locul majorării. Se ia în calcul și mutarea contribuțiilor la angajatori. Florin Manole: Se discută
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Manelistul Niculae Danciu, vizat de DIICOT într-un dosar de proxenetism. Doi polițiști, cercetați în anchetă
observatornews.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
cancan.ro
image
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul minim 35 sau 40 de ani? Este foarte mică
newsweek.ro
image
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
prosport.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public
playtech.ro
image
Olympiakos Pireu a pus ochii pe titularul Universității Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Cristiano Ronaldo a aflat și a decis pe loc să se retragă de la echipa națională!
digisport.ro
image
Maurice Munteanu, replică tăioasă pentru Valerie Lungu după Asia Express: „Sper să își rezolve propriile traume!”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Călin Georgescu iese din arest. Decizie crucială la Tribunalul Bucuresti
romaniatv.net
image
Cunoscut vicepremier găsit mort într-un hotel din Berlin. Era şi ministru al economiei
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Cristina Bâtlan se căsătorește civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o
click.ro
image
„Mi se oferea cocaină când aveam 11 ani”. Mărturia șocantă a unei actrițe care a cunoscut celebritatea de mică
click.ro
image
Mioara Velicu, pe tocuri la 82 de ani, la Sala Palatului! Andra i-a admirat rochia albastră, iar cu Fuego a dansat tango
click.ro
vedete profimedia jpg
Sunt tinere și sexy, dar au reguli stricte legate de sex. Nimic nu se întâmplă în dormitorul lor până când partenerii lor nu fac un lucru
okmagazine.ro
Regina Jetsun Pema Bhutan, Profimedia (1) jpg
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Champigny-sur-Marne
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Viața lui Cabral, dată peste cap după divorț? Ce pățește prezentatorul TV când trebuie să se ocupe singur de copii
image
Cristina Bâtlan se căsătorește civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o

OK! Magazine

image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile