 Noi detalii în cazul camerelor ascunse în prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de conținut: „Nu ne-am gândit nicio secundă” | adevarul.ro
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Video Noi detalii în cazul camerelor ascunse în prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de conținut: „Nu ne-am gândit nicio secundă”

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Felicia Kopan, creatoare de conținut din Sibiu, a revenit cu noi explicații în cazul dispozitivelor de filmare și înregistrare audio pe care le-a descoperit împreună cu soțul său în camera unei cabane unde erau cazați. Femeia a explicat cum au ajuns cardurile de memorie în mâinile unuia dintre organizatorii evenimentului, dar și ce au aflat după ce au verificat dispozitivele. Potrivit acesteia, în anchetă sunt vizați ambii organizatori ai evenimentului, nu doar bărbatul care ar fi luat cardurile.

Felicia Kopan a precizat că evenimentul la care participau era, de fapt, nunta unor prieteni pe care ea și soțul său îi cunoșteau de aproximativ trei ani. Cei doi ar fi trebuit inițial să le fie nași, însă mirii au decis ulterior să nu mai organizeze cununia religioasă și au renunțat la această variantă.

Creatoarea de conținut a explicat că soțul său nu a bănuit că unul dintre organizatori ar putea distruge cardurile de memorie. În timp ce desfăcea dispozitivele ascunse în prize, acesta a așezat cardurile pe o masă, iar bărbatul le-a luat sub pretextul că vrea să le vadă. Ulterior, cardurile au fost rupte.

„Nu ne-am gândit nicio secundă că acele carduri ar fi în pericol în mâna lui”, a povestit Felicia Kopan, recunoscând că ea și soțul ei ar fi trebuit să procedeze diferit.

Felicia Kopan a spus că nu poate dezvălui numele suspecților.
Felicia Kopan a spus că nu poate dezvălui numele suspecților. Foto: captură video Facebook

Cum au descoperit dispozitivele și ce au aflat despre camerele ascunse

Soțul Feliciei a devenit suspicios după ce a observat că dispozitivele montate în prize nu se potriveau cu amenajarea atentă a camerei. Acesta le-a fotografiat și a folosit Google pentru a identifica modelul. Astfel, a găsit inclusiv site-ul de unde puteau fi comandate, instrucțiunile de utilizare și aplicația necesară conectării.

După ce a resetat unul dintre dispozitive și l-a conectat la aplicația instalată pe telefon, cei doi au putut vedea în timp real imaginile surprinse în cameră. Dispozitivele filmau la rezoluție Full HD. Totuși, imaginile obținute ulterior, după conectarea la camere, nu au fost stocate, deoarece acestea nu mai aveau carduri de memorie.

Creatoarea de conținut a precizat că nu dorește să facă public numele cabanei sau al proprietarului, deoarece acesta nu are nicio vină în această situație.

Poliția a făcut percheziții la domiciliul persoanelor vizate

Un alt aspect clarificat de Felicia Kopan se referă la identitatea persoanelor pe care le bănuiește. Aceasta a spus că nu le poate dezvălui numele, întrucât ancheta este în desfășurare și acestea beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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Femeia a mai afirmat că polițiștii din Avrig au făcut percheziții la domiciliul celor doi și au ridicat mai multe dispozitive electronice pentru verificări. Ambii organizatori sunt suspecți în dosar, urmând ca anchetatorii să stabilească dacă au fost implicați amândoi sau doar unul dintre ei. Perchezițiile ar fi avut loc pe data de 27 octombrie. 

„Din cercetările efectuate până în prezent de către polițiști a reieșit faptul că, în contextul organizării unei petreceri, la o unitate de cazare de pe Valea Avrigului, două dintre persoanele participante ar fi descoperit, în camera unde erau cazate, dispozitive care ar fi putut permite înregistrarea de imagini video, În urma percheziției, polițiștii au ridicat mai multe dispozitive electronice și medii de stocare, în vederea completării materialului probator administrat în cauză. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor cauzei și dispunerii măsurilor legale care se impun”, au transmis miercuri seara polițiștii sibieni.

Cazul a fost relatat pe larg acum două săptămâni

Cazul a devenit public în urmă cu aproximativ două săptămâni, când creatoarea de conținut a relatat pe rețelele sociale că ea și soțul său au găsit dispozitive de filmare și înregistrare audio ascunse în prizele din camera în care erau cazați, amplasate astfel încât să surprindă inclusiv zona patului și a dușului. Cei doi au mers ulterior la poliție și au prezentat dispozitivele și probele pe care au reușit să le recupereze.

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