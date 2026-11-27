Liderul AUR susține că aproximativ 20 de dosare care îl vizează pe el și pe colegii săi sunt instrumentate de același procuror. Cristina Chiriac respinge acuzațiile privind motivațiile politice ale anchetei și își exprimă susținerea pentru procurorul de caz.

George Simion, liderul AUR Foto: Captură Gândul

George Simion a acuzat Ministerul Public de o operațiune coordonată împotriva AUR, susținând, la Marius Tucă Show, că dosarele care îi vizează pe membrii partidului sunt repartizate aceluiași procuror, Rareș Petru Stan.

Liderul AUR a relatat că, la întâlnirea de joi, 26 noiembrie, de la Parchetul General, i-au fost citite drepturile și i s-a comunicat schimbarea calității procesuale din suspect în inculpat. Potrivit acestuia, întâlnirea a durat aproximativ 15 minute.

Simion susține că aproximativ 20 de dosare ajung la același procuror

Simion a afirmat că Rareș Petru Stan instrumentează aproximativ 20 de dosare în care sunt implicați el și colegii săi. Politicianul a susținut că același procuror s-a ocupat de ancheta care a vizat echipa de campanie a AUR înaintea alegerilor europarlamentare din 2024 și că telefoanele și laptopurile ridicate atunci nu ar fi fost restituite.

„Sunt vreo 20 de dosare. Orice dosar care apare la Parchetul General și are un membru AUR în el, imediat este trimis către acest procuror.”

Liderul AUR a invocat și dosare care îi vizează pe Dan Tănasă, Diana Șoșoacă și Călin Georgescu, despre care a afirmat că ar fi fost instrumentate, integral sau parțial, de același procuror.

Ce afirmă liderul AUR despre interceptări

Simion a mai susținut că telefoanele sale ar fi fost ascultate pentru ca declarațiile lui să fie puse în legătură cu o declarație a lui Potra. În interpretarea politicianului, anchetatorii ar încerca astfel să îl asocieze altor dosare.

Tot el a afirmat că participanți la protestele ciobanilor din 15 septembrie ar fi fost întrebați de procurori dacă au fost instigați de el sau dacă au venit în urma apelului său. Aceste afirmații reprezintă acuzațiile liderului AUR, nu concluzii ale anchetatorilor.

Cristina Chiriac respinge acuzațiile de ingerință politică

Într-o reacție transmisă joi, procurorul general Cristina Chiriac a respins acuzațiile privind motivațiile politice ale activității procurorului de caz și și-a exprimat susținerea pentru acesta.

„Resping categoric afirmațiile nefondate lansate în spațiul public, prin care activității profesionale a procurorului în cauză îi sunt atribuite motivații de natură politică”.

Chiriac a calificat drept inacceptabilă discreditarea unui magistrat prin acuzații lipsite de fundament factual și mutarea dezbaterii asupra unei cauze penale din plan juridic în plan politic. Procurorul general a subliniat că deciziile procurorilor se întemeiază pe lege și pe probe, iar legalitatea actelor lor se verifică prin procedurile prevăzute de lege, nu prin verdicte publice.

De ce a devenit George Simion inculpat pentru instigare publică

George Simion a devenit inculpat joi, 26 noiembrie 2026, în dosarul deschis în urma declarațiilor făcute în martie 2025, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva liderului AUR pentru instigare publică. Procurorii susțin că mesajul în care acesta afirma că membrii Biroului Electoral Central „ar trebui jupuiți în piața publică” a reprezentat un îndemn la comiterea unor acte de violență gravă.

În martie 2025, Parchetul General s-a sesizat din oficiu după declarațiile lui Simion despre persoanele pe care le considera responsabile de ceea ce el numea „lovitura de stat”. Ulterior, liderul AUR a explicat că prin expresia „jupuiți” s-a referit la „jupuiți de privilegii”.

La ieșirea de la Parchet, George Simion a confirmat schimbarea calității sale procesuale și a acuzat că dosarul are motivație politică.