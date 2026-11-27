27 noiembrie 2026 este ziua în care povestea Nadiei Comăneci se întoarce la public. Documentarul vertical NADIA, realizat de regizoarea Carmen Lidia Vidu, va fi lansat integral online la exact 37 de ani de la fuga marii gimnaste din România comunistă. Toate cele 29 de episoade vor fi disponibile gratuit, pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok. Iar pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, documentarul va avea și o prezentare internațională la Gene Siskel Film Center din Chicago, în cadrul Romanian Film Festival.

Foto: piartvision

NADIA este întâlnirea cu o poveste pe care o generație a trăit-o, iar alta o cunoaște mai ales din fotografii, imagini de arhivă și legenda primului 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Serialul documentar propune o perspectivă mai amplă și mai puțin cunoscută asupra vieții și carierei sportivei: dincolo de performanța de la Montréal, urmărește felul în care Nadia a devenit un simbol, modul în care imaginea ei a fost folosită de regimul comunist, supravegherea Securității, fuga din țară și campania de dezinformare care a urmat.

„Au decis să nu pună cele patru lumini ale celor patru zecimale, deoarece au crezut că nimeni nu va lua 10. Deci cea mai mare notă care putea să fie afișată era 9.95. Și în momentul în care ea ar fi trebuit să facă o medie de 10, nu a fost posibil, decât să pună un 1 înainte. Și așa a rămas istoria zecelui de la Montreal care devenise un 1.00. Bineînțeles, pentru noi, când a apărut, neștiind că tabela nu poate afișa această notă, a fost o notă mică”, povestește Nadia Comăneci în serial.

Carmen Lidia Vidu: „Mai mult decât trecutul în sine mă interesează relația noastră de astăzi cu el”

Povestea din serialul documentar NADIA începe chiar înainte de momentul devenit celebru la Olimpiada de la Montréal din 1976. Puțini știu că primul 10 perfect al Nadiei a fost obținut cu câteva luni mai devreme, la Madison Square Garden din New York. Și mai puțin cunoscut este faptul că înregistrarea momentului în care tabela a afișat nota 1.00, în loc de 10.00, nu există în arhiva Televiziunii Române.

Foto: piartvision

NADIA este primul serial documentar online vertical din România. Cele 29 de episoade, cu o durată totală de 7 ore și 40 de minute, sunt realizate în format vertical, pentru a putea fi vizionate pe telefon și distribuite pe platformele de socializare. Prin acest format, proiectul NADIA își propune să ducă istoria și documentele de arhivă acolo unde publicul tânăr își petrece astăzi timpul.

„Nu cerem tinerilor să vină la arhivă. Aducem arhiva la ei. NADIA nu este un proiect despre glorificarea unui erou. Este o încercare de a recupera documente, imagini, voci și amintiri și de a le privi din prezent. De a vedea ce a rămas după ce legenda a fost spusă de mii de ori. Mai mult decât trecutul în sine mă interesează relația noastră de astăzi cu el. Pentru că istoria unei țări nu este doar ceea ce s-a întâmplat înaintea noastră. Este și materia din care, fără să ne dăm întotdeauna seama, suntem făcuți”, spune Carmen Lidia Vidu, regizoarea serialului.

Nume mari vorbesc despre Nadia Comăneci

Fiecare episod are un interlocutor și o perspectivă proprie. Unele voci sunt ale unor personalități care vorbesc despre ce a însemnat și înseamnă Nadia Comăneci și despre felul în care performanța ei a rămas în memoria colectivă; altele aparțin unor oameni care au cunoscut-o sau au fost martori ai unor momente importante din viața și cariera sa. Printre cei care contribuie la această reconstrucție se numără Nadia Comăneci, Nellie Kim, Lavinia Betea, Stejărel Olaru, Germina Nagâț, Cătălin Tolontan, Andreea Esca, Amalia Enache, Radu Paraschivescu, Lola Lafon, Tudor Giurgiu, Anastasia Soare, INNA, Smiley, Theo Rose și Erika Isac.

Serialul pune în dialog documente din arhivele Securității, stenograme ale Comitetului Politic Executiv, filme ale Studioului Sahia, înregistrări din Fonoteca Radio și arhiva Televiziunii Române cu mărturii, amintiri și interpretări de astăzi. În spatele imaginii publice a campioanei se conturează astfel o lume întreagă: România anilor ’70 și ’80, propaganda, controlul exercitat de stat asupra vieții personale și felul în care Occidentul a privit-o pe Nadia.

Foto: piartvision

„Ce i-a lipsit ei aici?! Păi, i-a lipsit totul. I-a lipsit viața privată, i-a lipsit viața profesională. Ei nu i s-a dat voie să călătorească ani de zile, decât în anumite state comuniste. În 1989 au fost 12 invitații în străinătate, deci cam una pe lună, dintre care 11 în state occidentale. Nu a primit aviz pentru niciunul dintre statele occidentale. A primit aviz pentru Cuba și urma să mai plece în URSS la un concurs”, arată cercetătoarea Germina Nagâț (CNSAS).

„Pasiunea nebună pe care a declanșat-o, care este cu adevărat o pasiune occidentală (…), o pasiune mult dincolo de sportivă. Am găsit multe expresii care vorbeau despre ea ca despre o ființă mică, magică. Foarte multe lucruri despre corpul ei”, spune scriitoarea de origine franceză Lola Lafon.

Data lansării online a serialului NADIA are o semnificație aparte. În noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1989, Nadia Comăneci a fugit din România într-un grup de șapte oameni. Înainte de plecare, a petrecut câteva ore într-o cabină a teatrului din Arad. La câteva zile după fugă, Securitatea punea deja în mișcare un plan de compromitere și dezinformare. După exact 37 de ani, povestea acestei plecări și a tot ceea ce a precedat-o și a urmat-o, revine în spațiul public, spusă prin documente și prin vocile celor care au cunoscut-o.

De la Astra Film Festival la Gene Siskel Film Center din Chicago

O avanpremieră a proiectului NADIA a avut loc în luna octombrie, la Astra Film Festival din Sibiu. A fost proiectat un preview al serialului documentar, urmat de o discuție moderată de Anca Suciu, la care au participat Germina Nagâț și Carmen Lidia Vidu.

Documentarul vertical NADIA va avea și o prezentare internațională. Pe 1 decembrie 2026, de Ziua Națională a României, Gene Siskel Film Center din Chicago dedică o zi întreagă cinematografiei românești. În cadrul Romanian Film Festival (ROFest), serialul NADIA va fi prezentat în gala de deschidere, de la ora 20:00. Proiecția va fi deschisă de Carmen Lidia Vidu.

Unde poate fi văzut serialul documentar NADIA

Toate cele 29 de episoade ale serialului documentar NADIA vor putea fi văzute gratuit aici:

YouTube: https://www.youtube.com/@NADIASerialdocumentarvertical

Facebook: https://www.facebook.com/NADIA.SERIAL/

Instagram: https://www.instagram.com/nadia.serial

TikTok: https://www.tiktok.com/@nadia.serial.docu

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