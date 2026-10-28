 Doi copii de 2 și 4 ani au murit după ce au fost găsiți în stop cardio-respirator într-o locuință din Sibiu. Prima ipoteză, o saltea care a luat foc | adevarul.ro
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Doi copii de 2 și 4 ani au murit după ce au fost găsiți în stop cardio-respirator într-o locuință din Sibiu. Prima ipoteză, o saltea care a luat foc

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Doi copii, în vârstă de 2 și 4 ani, au murit după ce au fost găsiți în stop cardio-respirator într-o locuință din Tălmaciu, județul Sibiu.  Pompierii și echipajele medicale au intervenit de urgență, după ce un apel la 112 a semnalat prezența fumului într-o încăpere. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), o parte din salteaua unui pat arsese.

Cei doi copii mici, găsiți în stop cardio-respirator într-o locuință din Sibiu, au murit.
Cei doi copii mici, găsiți în stop cardio-respirator într-o locuință din Sibiu, au murit. Foto: Facebook

UPDATE Cei doi copii au murit

 „În ciuda eforturilor depuse de salvatori, cei doi minori nu au putut fi salvaţi. Aceştia nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicii fiind nevoiţi să declare decesul acestora”, a transmis ISU Sibiu.

Reprezentanții ISU au precizat că se lucrează în continuare pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

Știrea inițială 

Doi copii, o fetiță în vârstă de 2 ani și un băiețel de 4 ani, au fost găsiți inconștienți, în stop cardio-respirator, într-o locuință din Tălmaciu, județul Sibiu. Pompierii și echipajele medicale au intervenit de urgență, după ce un apel la 112 a semnalat prezența fumului într-o încăpere. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), o parte din salteaua unui pat arsese.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, două echipaje SMURD, autospeciala medicului de urgență și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care una cu medic.

La sosirea salvatorilor, cei doi copii se aflau în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început manevrele de resuscitare.

În urma verificărilor efectuate în încăpere, pompierii au constatat că o parte din salteaua unui pat fusese arsă.

Intervenția era în desfășurare la momentul transmiterii informațiilor de către IGSU. Cauzele producerii incidentului și circumstanțele în care copiii au ajuns în această stare nu au fost precizate deocamdată.

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