 Sabotajul de la Brașov, doar vârful aisbergului. Avertismentul analiștilor despre strategia Rusiei în Europa | adevarul.ro
search
Miercuri, 28 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Analiză Sabotajul de la Brașov, doar vârful aisbergului. Avertismentul analiștilor despre strategia Rusiei în Europa

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Incendiul de la platforma industrială Carfil din Brașov, atribuit de SRI unei rețele de sabotaj coordonate din Rusia, readuce în prim-plan războiul nevăzut purtat pe teritoriul european. De la atacuri asupra infrastructurii și tentative de incendiere până la interferențe electorale, operațiunile atribuite Moscovei urmăresc nu doar producerea de pagube, ci și erodarea încrederii în instituții și slăbirea rezistenței economice a statelor, avertizează doi analiști politici consultați de „Adevărul”.

Steagurile Rusiei și Ucrainei
Rusia și Ucraina, în contextul războiului și al operațiunilor de sabotaj Foto: Shutterstock

Cătălin Done, analist politic, explică pentru „Adevărul” că Rusia urmărește să provoace costuri economice nu doar prin distrugerile directe, ci și prin obligarea statelor să aloce ulterior resurse suplimentare pentru securitate, reducerea vulnerabilităților și prevenirea unor noi atacuri.

Acesta atrage atenția asupra cheltuielilor pe care asemenea operațiuni le impun statelor europene: „Ce ar trebui să ne îngrijoreze pe noi este capacitatea unui actor ostil de a impune costuri repetate de prevenție, protecție și adaptare, fără a provoca neapărat distrugeri majore în fiecare situație.”

„Costurile sunt suportate în mod diferit: companiile plătesc pentru recuperarea sistemelor și pierderile operaționale; operatorii de infrastructură finanțează reparațiile și măsurile de protecție; asigurătorii pot suporta o parte din daunele acoperite; iar statul intervine atunci când sunt afectate servicii esențiale sau securitatea națională”, adaugă Cătălin Done.

El avertizează însă că există și un alt efect urmărit de actorii ostili: „Dar Rusia și alți actori statali și non-statali vor încerca să facă statele noastre să plătească cel mai mare preț - prețul neîncrederii cetățenilor în capacitatea de reacție a statului.”

Interferențele electorale. „Rusia încearcă să cultive neîncrederea în instituții”

La rândul său, George Jiglău, cadru universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai și analist politic, spune că metodele de influență ale Rusiei nu au apărut odată cu războiul din Ucraina.

„Nu știu dacă vorbim neapărat de o schimbare de tactică fundamentală după 2022, cât mai degrabă despre o amplificare sau o diversificare, pentru că, să ne amintim de America, în 2016, când deja a fost documentată cel puțin intenția Rusiei de a influența mersul procesului electoral”, explică acesta.

În România, alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate de Curtea Constituțională, iar Comisia Europeană a deschis, în luna decembrie a aceluiași an, o investigație privind modul în care TikTok a gestionat riscurile de manipulare electorală.

„Rusia are un fel de a opera, prin care încearcă să cultive neîncrederea în instituții și în procese specifice democrației”, spune George Jiglău.

Referindu-se la politicienii români, analistul îi menționează pe Călin Georgescu, Diana Șoșoacă și George Simion, dar face o distincție în privința dovezilor pe care consideră că se bazează suspiciunile.

„E cazul lui Georgescu, e cazul doamnei Șoșoacă, e poate și cazul lui Simion, deși acolo cred că e o cantitate mai redusă, să zicem, de dovezi direct atribuibile lui Simion, da, de legături directe cu Rusia. Dar, pe de altă parte, cel puțin la nivel de suspiciuni, suntem destul de avansați, mai bine au documentat Republica Moldova decât noi cazul Simion, dar în cazul lui Georgescu și doamnei Șoșoacă nu cred că sunt foarte mari dubii că acolo este o relație directă cu Rusia”, completează acesta.

Acesta consideră că strategia poate funcționa chiar și atunci când un candidat favorabil Moscovei nu câștigă.

„Al treilea lucru, și cred că e cel mai important, cumva, în cazul în care celelalte două nu le ies din orice fel de motiv, ei acționează într-un mod care să semene neîncrederea în procesul electoral și în instituții în ansamblu”, adaugă el.

„Puterea militară este susținută de puterea economică”

Cătălin Done leagă protejarea democrației de capacitatea statului de a-și susține economia și infrastructura: „Știu, pe ai noștri politicieni îi interesează mai mult tancurile și pistoalele, dar dacă nu ai o economie funcțională, nu ai nici capacitatea de a susține un efort de apărare pe termen lung. Armata nu funcționează în vid: are nevoie de industrie, energie, infrastructură, tehnologie, oameni calificați și, mai ales, de un buget public care să poată susține toate aceste lucruri.”

Președintele Nicușor Dan, avertisment după incendiul de la Carfil, atribuit Rusiei: „Toate acestea nu sunt incidente izolate”. Reacții de pe scena politică

În același timp, George Jiglău atrage atenția și asupra perioadei lungi în care pot fi cultivate mesajele împotriva instituțiilor democratice. „Perseverența rușilor, răbdarea asta tot timpul a dat roade și a săpat așa, încet-încet, a creat niște crăpături, cumva, în zidul de rezistență, atâta cât era el, al democrației noastre”, consideră acesta.

În privința măsurilor de protecție, Cătălin Done critică abordarea autorităților române: „Autoritățile tratează securitatea ca pe o listă de achiziții militare, când ea este, de fapt, o proprietate a întregii societăți. Tancurile pot descuraja un atac convențional, dar nu pot înlocui o economie productivă, instituții credibile și infrastructuri capabile să reziste.”

Iar George Jiglău este, la rândul său, critic față de modificările legislației electorale, despre care consideră că nu rezolvă vulnerabilitățile observate în 2024. „Reformăm legislația, dar lacunele pe care le-am văzut cu toții fiind exploatate atunci pare că sunt tot acolo, inclusiv când e vorba despre finanțarea sau sancționarea pe zona de finanțare a campaniilor electorale, care a făcut să avem un candidat care mai avea un pic și câștiga alegerile cu zero cheltuieli declarate”, lămurește el.

Pentru Cătălin Done, obiectivul autorităților nu este eliminarea oricărui risc, ci evitarea unei crize prelungite. „Obiectivul unui stat nu este să elimine orice risc, ci să împiedice transformarea incidentelor individuale într-o criză economică și politică de durată,” conchide specialistul.

Anunțul din 26 octombrie

Pe 26 octombrie, Serviciul Român de Informații a anunțat că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în incendiul produs pe 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Brașov. Incendiul a afectat sediile mai multor firme aflate în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM.

Potrivit DIICOT, în dosar sunt cercetați doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean. Doi dintre aceștia au fost arestați în Germania, în timp ce pregăteau fapte similare, iar al treilea a fost localizat în Polonia. Pe numele celor trei au fost emise mandate europene de arestare, autoritățile române făcând demersuri pentru extrădarea lor. Anchetatorii susțin că suspecții vizau și alte obiective din România și din alte state ale Uniunii Europene.

De la Bragadiru la Brașov. Operațiunile de sabotaj investigate în România

Cazul de la Brașov nu este primul de acest fel investigat de autoritățile române. În iulie 2024, un cetățean columbian a fost reținut în timp ce documenta zona unui depozit de materiale reciclabile din Bragadiru, aflat în apropierea unor sonde de extracție a petrolului, magistrale de gaze și turnuri de telecomunicații. SRI a anunțat ulterior că bărbatul făcea parte dintr-o rețea de sabotori controlată, prin intermediari, de serviciile secrete ruse.

Directorul Carfil spune că primise din primăvară informații despre posibile sabotaje. „Au existat persoane care nu aveau ce să caute în zonă, dar făceau fotografii sau intrau în parcare”

În octombrie 2025, autoritățile române au împiedicat o altă tentativă de sabotaj. Doi cetățeni ucraineni au depus la un sediu Nova Post din București două colete care conțineau dispozitive incendiare, potrivit SRI. Acestea au fost identificate și dezamorsate înainte de a provoca un incendiu.

În septembrie 2026, SRI a anunțat că a prevenit un nou act de sabotaj, după monitorizarea unui cetățean rus care realizase fotografii și înregistrări video cu baze militare, centre de comunicații și alte obiective de infrastructură critică.

Incendii în Polonia și colete incendiare în Europa

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost incendiul care a distrus, în mai 2024, centrul comercial Marywilska 44 din Varșovia, unde funcționau aproximativ 1.400 de magazine și puncte de servicii. În mai 2025, autoritățile poloneze au anunțat că, potrivit probelor strânse, incendiul fusese provocat la ordinul serviciilor secrete ruse.

O altă investigație europeană a vizat colete incendiare trimise în iulie 2024 din Lituania către destinatari din Regatul Unit și Polonia. Un colet a luat foc într-un centru de sortare de pe aeroportul Leipzig, în Germania, înainte să fie încărcat într-un avion. În martie 2026, Eurojust a anunțat identificarea a 22 de suspecți din Lituania și Polonia, bănuiți că acționau pentru serviciul rus de informații militare.

Atacurile nu au vizat doar obiective fizice. Pe 24 februarie 2022, cu aproximativ o oră înaintea începerii invaziei ruse în Ucraina, rețeaua de comunicații prin satelit KA-SAT a fost atacată informatic. Uniunea Europeană a atribuit operațiunea Rusiei, precizând că au fost afectate comunicații din Ucraina și din mai multe state membre.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
digi24.ro
image
Mama Anastasiei, despre sentința primită de șoferița care i-a ucis fiica: „Nu ne ajută cu nimic. Copilul nu o să-l mai vedem”
stirileprotv.ro
image
Gheorghe Piperea este anunțat candidatul AUR pentru Primăria Capitalei. La alegerile trecute, partidul a mers pe mâna Ancăi Alexandrescu, care s-a calificat pe locul 2, după Ciprian Ciucu
gandul.ro
image
Cea mai BÂNTUITĂ insulă din LUME. Unde se află și ce spun DOCUMENTELE
mediafax.ro
image
Câți bani a băgat Viorel Păunescu pentru a salva Steaua de la desființare. Exclusiv
fanatik.ro
image
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
libertatea.ro
image
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori străini și înăsprirea examenelor de limbă
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Novak Djokovic nu s-a abținut, după rezultatul istoric al alegerilor din Serbia
digisport.ro
image
Cât l-a costat pe Marian Godină o zi la zăpadă cu fetițele! Polițistul a făcut calculul: „Nu am știut că e așa scump”
click.ro
image
Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Bărbat, în stare critică după o ceartă pe locul de parcare. I s-a spart o arteră din creier
observatornews.ro
image
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii cu grupe de muncă. Decizie: Perioadele suplimentare NU sunt contributive la pensie
newsweek.ro
image
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Mirel Rădoi, revenire în forță în SuperLiga!? „Preia o echipă de top din România!”
fanatik.ro
image
Adio aerotermelor: alternativa cu un consum redus de energie folosită în tot mai multe gospodării pentru încălzire
ziare.com
image
De mână cu iubita sa, Lamine Yamal a fost abordat de o altă femeie și ce a urmat face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Câte zile pot fi lăsate frunzele căzute pe gazon înainte să fie adunate. Riscă să devină periculoase pentru firele de iarbă
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Se taie ajutoarele pentru bunicii cu pensii mici. Noul ministru al Muncii a făcut anunţul neaşteptat
romaniatv.net
image
Noi reguli pentru permisul auto. Ce teste medicale trebuie să treacă acum șoferii
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Influencerii de pe TikTok au dat năvală peste Andreea Marin. Ce i-a scos din sărite în declarațiile „Zânei Surprizelor”
actualitate.net
image
Ce a făcut un japonez pentru Nadia Comăneci la „Românii au talent”. Andi Moisescu a dezvăluit totul: „Pentru ea nu e nimic nou”
click.ro
image
A slăbit 20 de kilograme, după decesul Corneliei Catanga: „De dorul ei”. Cum se descurcă Aurel Pădureanu din banii pe pensie
click.ro
image
Băuturile care au mai mult zahăr decât o gogoașă. Mulți oameni le consumă fără să știe cât de periculoase sunt
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Anne de Cleves soția lui Henric profimedia 0416507033 jpg
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Detaliul neștiut dezvăluit de Gina Pistol despre nunta cu Smiley: „Eu știam de când m-a cerut Andrei”
image
Ce a făcut un japonez pentru Nadia Comăneci la „Românii au talent”. Andi Moisescu a dezvăluit totul: „Pentru ea nu e nimic nou”

OK! Magazine

image
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb