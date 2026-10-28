 85 de suspecți reținuți în Turcia, după incendierea unei stații Starlink în Polonia | adevarul.ro
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85 de suspecți reținuți în Turcia, după incendierea unei stații Starlink în Polonia

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Turcia a reținut 85 de presupuși membri ai grupării Daltonlar, suspectați de implicare în incendierea stației Starlink din Polonia. Deținuții au fost duși la poliție pentru interogatoriu. Raidurile au avut loc pe 27 octombrie în 30 de provincii, sub coordonarea parchetului din Istanbul, scrie publicația turcă Turkish Minute.

Antenele Starlink, țintele rușilor
Antena Starlink Foto: Shutterstock

Potrivit poliției turce, grupul i-a găsit pe autori prin intermediul rețelelor de socializare. Aceștia au fost apoi adăugați în grupuri WhatsApp, unde au transmis instrucțiuni pentru atacuri. Forțele de ordine au stabilit identitățile și adresele suspecților, care, potrivit lor, pregăteau noi infracțiuni. După aceea, au fost efectuate raiduri simultane în diferite regiuni ale țării.

Printre deținuți se numără și minori

Datele privind numărul lor variază: rapoartele despre operațiune indică 30 sau 35 de persoane. Numărul total al deținuților din aceste rapoarte este același: 85. Printre deținuți se numără și minori

Stația terestră Starlink a fost incendiată pe 23 septembrie în satul Wola Krobowskie, la sud de Varșovia. Incendiul a avariat sistemul de alimentare cu energie electrică și un generator de rezervă. Nu au existat răniți, iar stația și-a reluat activitatea după atac. Anchetatorii polonezi tratează incidentul ca un sabotaj efectuat cu ajutorul serviciilor secrete rusești.

Sistemul Starlink aparține companiei SpaceX a lui Elon Musk. Armata ucraineană folosește acest internet prin satelit pentru a comunica și a coordona acțiuni, contracarând în același timp o invazie rusească la scară largă, care a început în februarie 2022. Ministrul-coordonator al serviciilor de informații poloneze, Tomasz Siemoniak, a dat vina pe serviciile secrete rusești pentru atac.

Pe 12 octombrie, doi cetățeni turci, Ümit E., în vârstă de 38 de ani, și Müslüm T., în vârstă de 34 de ani, au fost arestați în Nürtingen, lângă Stuttgart, în legătură cu un caz de incendiere. Ofițerii de aplicare a legii germani au acționat în baza mandatelor europene emise la cererea Poloniei. Parchetul polonez i-a acuzat pe bărbați de sabotaj și de colaborare cu serviciile de informații străine. A doua zi, o instanță germană i-a plasat în arest preventiv în așteptarea transferului către partea poloneză.

Grupul Daltonlar ar fi condus din Rusia de Beratcan Gökdemir

Ambii bărbați sunt, de asemenea, legați de Daltonlar. Potrivit anchetatorilor turci, grupul este condus din Rusia de presupusul său lider Beratcan Gökdemir, cunoscut sub numele de „Can Dalton”. Acesta este căutat în baza unei notificări roșii Interpol. Gökdemir a fost reținut în Rusia în 2024, dar nu a fost extrădat în Turcia, în ciuda solicitărilor Ankarei.

Daltonlar este originar din Istanbul și și-a luat numele de la frații Dalton din benzile desenate Lucky Luke. Grupul face parte dintr-o rețea criminală formată dintr-o proporție mare de membri tineri care recrutează oameni prin intermediul rețelelor de socializare și publică materiale cu arme și atacuri. Activitățile sale s-au răspândit din Turcia în alte țări europene. Procurorii turci leagă rețeaua de crime, atacuri armate, extorcare și trafic de droguri.

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