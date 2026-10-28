UPDATE Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Potrivit ultimelor informaţii, toţi locatarii au reuşit să se autoevacueze sau au fost evacuaţi de pompieri. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului, una dintre ele prezentând simptome specifice expunerii la fum, iar cealaltă un traumatism la nivelul genunchiului.

Ştirea iniţială

Un incendiu a izbucnit la mansarda unui bloc cu şase etaje de pe strada Gârlei, din București. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, iar până la momentul transmiterii informațiilor nu fuseseră raportate victime.

La sosirea primelor echipaje, flăcările se manifestau cu putere la nivelul mansardei, de unde ieșeau cantități mari de fum. Intervenția pompierilor este în desfășurare.

„Intervenim cu 8 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare Detașamentul Special de Salvatori și un echipaj SMURD.

Până în momentul de față nu avem informații cu privire la victime”, au transmis pompierii bucureșteni.

Misiunea este în dinamică.