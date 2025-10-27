search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Tunelul Robești de pe Autostrada Sibiu–Pitești, construit cu dinamită. Au început detonările pe Valea Oltului

Publicat:
Ultima actualizare:

Au început detonările pentru construcția tunelului Robești, primul din cele șapte tuneluri proiectate pe Lotul 2 al Autostrăzii Sibiu–Pitești. Aproape 70 de tone de dinamită vor fi folosite pentru străpungerea stâncilor la tunelul de peste 900 de metri.

Tunelul Robești. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Tunelul Robești. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Aproape 70 de tone de dinamită ar putea fi folosite pentru construcția tunelului Robești, de pe Valea Oltului, primul intrat în șantier dintre cele șapte tuneluri planificate pe Lotul 2 Boița–Cornetu (31 de kilometri) din Autostrada A1 Sibiu–Pitești.

Dinamita folosită în premieră la tunelurile Autostrăzii A1

Operațiunile de dinamitare necesare construcției tunelului Robești au început luni, 27 octombrie, a transmis Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Aceste operațiuni se vor desfășura zilnic, până la finalizarea străpungerii zonelor cu stâncă dură de pe traseul acestui tunel, în lungime de 900 de metri. În paralel, asocierea de constructori turci (Mapa–Cengiz) va executa și alte tipuri de lucrări la cele două galerii, 24 de ore din 24. Pentru construcția tunelului de la Robești se vor excava 200.000 mc de material și se vor folosi aproximativ: 70 tone material exploziv, 60.000 mc beton, 4.000 tone armătură și confecții metalice”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook (video).

Tunelul, cu o lungime de aproximativ 900 de metri, face parte din tronsonul Boița–Cornetu (31 kilometri) și reprezintă al doilea front de lucru al acestuia, după Viaductul Boița, de 650 de metri, aflat în construcție din vara anului 2024.

Pentru restul traseului, autorizațiile necesare nu au fost încă obținute, astfel că lucrările pot avansa doar pe aproximativ cinci kilometri din cei peste 30 de kilometri ai tronsonului de pe Valea Oltului.

Cum sunt construite tunelurile de pe Valea Oltului

Pe Autostrada A1, pe tronsoanele Sibiu–Pitești aflate în șantier, vor fi construite nouă tuneluri, cu o lungime totală de aproape 8,5 kilometri. Cel mai lung dintre ele, Tunelul Poiana, va avea 1,78 kilometri și este parte a Secțiunii 3 (Cornetu–Tigveni).

Citește și: Cum este construit Tunelul Poiana, cel mai lung tunel de pe Autostrada A1 Sibiu - Pitești. Va avea galerii de 1,7 kilometri

Pe Secțiunea 2 (Boița–Cornetu) de pe Valea Oltului, tunelul de la Lazaret va avea 1.080 metri, tunelul proiectat la Câineni 1.580 metri, iar cel de la Robești 950 metri. La Curtea de Argeș, pe Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș, în stadiu mai avansat al construcției, se află un tunel de 1.450 metri.

Tunelurile de pe Valea Oltului, aflate pe tronsonul Boița–Cornetu al Autostrăzii A1, sunt proiectate cu două metode principale de sprijin, adaptate în funcție de calitatea terenului.

„Tipul 1 se bazează pe ancorarea sistematică a rocilor și beton torcretat ca suport terestru principal. Se aplică în condiții variind de la calitatea bună la suficientă a rocilor și pentru roci moderat fracturate. Tipul 2 se bazează pe un suport terestru principal mai puternic, format din arce de oțel HEB și beton torcretat. Se aplică în roci puternic fracturate și în zone de falie”, arată proiectul.

Cele două metode sunt necesare deoarece terenul de pe Valea Oltului este foarte variat: există atât porțiuni cu rocă solidă, unde este suficient sprijinul mai ușor (Tipul 1), cât și zone cu falii și rocă instabilă, unde este obligatoriu un sprijin mai puternic (Tipul 2), se arată în proiect.

Citește și: Șantierul autostrăzii cu tuneluri, între mlaștini și pământ mișcător. Unde se află zona de risc de pe traseu, lovită de alunecări

Astfel, lucrările pot fi adaptate la structura geologică întâlnită, pentru a evita riscurile de prăbușire și a asigura stabilitatea tunelurilor pe termen lung. Pentru săparea tunelurilor propuse în zonele stâncoase de pe Autostrada Sibiu–Pitești pot fi utilizați explozibili. Cantitatea medie folosită la o detonare va fi de aproximativ 5 kilograme, arătau proiectanții Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Autostrada Sibiu - Pitești va traversa Carpații

Autostrada A1 Sibiu–Pitești are o lungime totală de 122 de kilometri (fără centura Sibiului). Traseul a fost împărțit în cinci secțiuni, pentru care statul român și constructorii au semnat contracte de proiectare și execuție în perioada 2019–2022.

Până în prezent, au fost deschise traficului rutier Secțiunea 1 Sibiu–Boița (14 kilometri) și, din iunie 2025, Secțiunea 5 Curtea de Argeș–Pitești (30 kilometri). Celelalte trei tronsoane, care vor traversa în mare parte Defileul Oltului, între Boița și Curtea de Argeș, se află în șantier și au termen de finalizare în perioada 2027–2028, însumând aproximativ 79 kilometri.

Autostrada Sibiu–Pitești, parte a Autostrăzii A1 Nădlac–București (580 kilometri), este prima care traversează Munții Carpați și va asigura, pe teritoriul României, conexiunea Est–Vest între Constanța și Nădlac.

