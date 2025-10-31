Video Progres de 40 la sută pe șantierul Autostrăzii Vestului. Când vor fi gata tunelurile de doi kilometri

Aproape 800 de muncitori și peste 200 de utilaje au fost mobilizate pe șantierul „autostrăzii cu tuneluri” din vestul României, singurul segment nefinalizat din Autostrada A1 Lugoj - Deva, în lungime de nouă kilometri.

Lucrările pe tronsonul Margina - Holdea al Autostrăzii A1 Lugoj - Deva au început în 2023, iar cele două tuneluri proiectate pe traseu au intrat în șantier în toamna anului 2024. După aproape doi ani, progresul fizic pe segmentul din vestul României a depășit 40 la sută, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, care a publicat imagini de pe șantier.

„Lucrările la tunelurile de pe sectorul lipsă al autostrăzii A1, între Margina și Holdea, avansează constant, fiind deschise 11 fronturi de lucru pentru realizarea galeriilor. Se lucrează la excavații și evacuarea materialului din galerii, la montarea umbrelelor de protecție și a ancorelor, la montarea cintrelor pentru sprijiniri, a plaselor și la aplicarea straturilor de torcret (beton pulverizat). În paralel, se desfășoară și lucrări de consolidare a terenului din zona tunelurilor”, a informat DRDP Timișoara.

Circa 20 de metri până la străpungerea ultimei galerii a tunelului mic

Construcția celor două tuneluri de pe Autostrada A1 Lugoj - Deva a început în septembrie 2024, la scurt timp după ce statul român, prin Ministerul Transporturilor, a emis autorizația de construire pentru secțiunea de 4,5 kilometri care le cuprinde, parte a tronsonului Margina - Holdea, de 9,13 kilometri.

Secțiunea spectaculoasă de autostradă începe, dinspre Margina spre Holdea, cu un pasaj cu o lungime de 1.085 de metri, care anunță intrarea în primul tunel al autostrăzii. Cele două galerii ale Tunelului mic (T1) au o lungime de 368 de metri pe o cale și 415 metri pe cealaltă. Una a fost străpunsă complet, iar la cealaltă constructorii mai au circa 20 de metri de excavat, până la străpungerea ei, care va avea loc cel mai probabil la mijlocul lunii noiembrie.

„La tunelul 1, unde prima galerie a fost deja străpunsă, se execută structura de rezistență – în prezent se betonează radierul (partea inferioară a tunelului) și se fac pregătiri pentru montarea hidroizolației. La a doua galerie a aceluiași tunel, lucrările la structura de rezistență au fost demarate și se toarnă, de asemenea, radierul”, a informat DRDP Timișoara.

Tunelul mic este continuat spre Holdea de un viaduct de 121 de metri, care va traversa o vale și un drum forestier. Tunelul T2 are galerii care măsoară 1.825 de metri pe o cale și 1.985 de metri pe cealaltă.

„În zona celui de-al doilea tunel, acolo unde o parte dintre galerii se realizează prin metoda „cut & cover” (din săpătură deschisă), sunt aproape finalizate lucrările de protecție executate de la suprafață și au fost demarate lucrările în subteran”, a transmis DRDP Timișoara.

După ieșirea din al doilea tunel, autostrada va traversa drumul comunal DC144 printr-un viaduct de 213 metri și apoi va fi conectată cu restul Autostrăzii A1, finalizat în 2019, la Holdea. Forarea celor două tuneluri a început în februarie 2025, iar între timp traseul lor și al celorlalte lucrări de autostradă a fost conturat tot mai mult.

„Pe lângă activitățile de la tuneluri, antreprenorul execută lucrări de terasamente, de scurgere a apelor și la structurile de pe traseu – poduri și pasaje –, unde se lucrează la armare, cofrare, rigle, cuzineți și la montarea dispozitivelor antiseismice”, a informat DRDP Timișoara.

Tunelurile de pe secțiunea Margina - Holdea au fost proiectate pentru a evita debleele adânci, riscurile de instabilitate și impactul negativ asupra mediului, conform acordului de mediu. Finalizarea întregului tronson, care mai cuprinde și o porțiune de patru kilometri (Secțiunea D, în zona Margina), este estimată pentru anul 2026. Segmentele fac parte din Autostrada A1 Lugoj – Deva, care va avea în total 100 de kilometri și va traversa județele Timiș și Hunedoara, în vestul României.