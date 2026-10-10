 A plecat din Sibiu cu o bicicletă și un cort, iar după 100 de zile a ajuns pe trei continente. Ce a descoperit un român de 57 de ani în aventura vieții sale | adevarul.ro
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A plecat din Sibiu cu o bicicletă și un cort, iar după 100 de zile a ajuns pe trei continente. Ce a descoperit un român de 57 de ani în aventura vieții sale

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Dumitru Stelea, un bărbat de 57 de ani din Cisnădie, județul Sibiu, și-a transformat un vis într-o expediție de aproape trei luni și jumătate. A plecat de acasă la începutul lunii iulie, cu o bicicletă obișnuită, un cort și câteva lucruri esențiale, iar în următoarele 97 de zile a parcurs aproximativ 13.080 de kilometri, a vizitat 24 de țări și a ajuns pe trei continente.

Dumitru Stelea, un bărbat de 57 de ani din Cisnădie a plecat de acasă cu bicicleta și un cort.
Dumitru Stelea, un bărbat de 57 de ani din Cisnădie a plecat de acasă cu bicicleta și un cort. Foto: Facebook

Potrivit informațiilor publicate de Turnul Sfatului, românul a ales să călătorească pe cont propriu, fără vacanțe organizate sau echipamente sofisticate. Și-a transportat bagajele pe bicicletă, a dormit în campinguri și a descoperit locurile prin care a trecut în ritmul său.

Traseul lui Dumitru Stelea a început în România și l-a purtat prin numeroase țări europene. În primele săptămâni a pedalat până în Danemarca, cel mai nordic punct al călătoriei, apoi a traversat continentul spre Portugalia și Spania.

La Lisabona a ajuns în extremitatea vestică a traseului său, iar la finalul lunii august a trecut din Europa în Africa, cu feribotul, din zona Gibraltarului spre Tanger, în Maroc. A rămas acolo doar câteva ore, suficient însă pentru a explora orașul cu bicicleta.

Experiența l-a făcut să privească diferit lumea pe care o descoperea.

„Am văzut în ultimele două luni mai multe decât în 57 de ani de viață”, a declarat acesta pentru Turnul Sfatului.

Expediția nu a fost lipsită de dificultăți. În Franța, bicicleta a cedat sub greutatea bagajelor: roata din spate s-a deteriorat, iar prinderile spițelor au fost smulse din jantă. A fost nevoit să înlocuiască piesa pentru a putea continua drumul.

Au existat și zile cu ploi puternice, vânt potrivnic și trasee dificile. Uneori, GPS-ul l-a îndrumat pe drumuri greu accesibile sau a rămas fără semnal.

Cu toate acestea, românul a continuat să pedaleze spre următoarele destinații, hotărât să își ducă la capăt planul de a traversa trei continente în aceeași călătorie.

Comunicarea cu oamenii întâlniți pe traseu a fost o altă provocare. Dumitru Stelea nu vorbește limbi străine, însă a reușit să se descurce folosind gesturile și aplicațiile de traducere de pe telefon.

„Dau din mâini până ne înțelegem”, povestea acesta.

Tricoul cu însemnele Primăriei Cisnădie, pe care îl purta în timpul călătoriei, i-a adus și întâlniri neașteptate. Români stabiliți în străinătate l-au recunoscut și, în unele situații, i-au oferit ajutor.

Una dintre țările care l-au impresionat în mod deosebit a fost Olanda, mai ales datorită infrastructurii pentru bicicliști. A apreciat pistele numeroase și felul în care șoferii îi respectau pe cei care circulau pe două roți.

Dumitru Stelea nu a avut nevoie de un buget foarte mare pentru a porni la drum. Cheltuielile sale au fost destinate în principal hranei și cazării, iar în multe nopți a dormit în cort, în campinguri.

Călătoria a fost finanțată din fonduri proprii, dar și cu ajutorul donațiilor primite de la oamenii care i-au urmărit aventura.

Nu este prima expediție de acest fel pentru sibian. În 2024, el a parcurs aproximativ 8.000 de kilometri în 54 de zile, a trecut prin zece țări și a vizitat toate județele României. În 2025, a ajuns din nou cu bicicleta la Istanbul.

Pe 7 octombrie 2026, în cea de-a 97-a zi de călătorie, Dumitru Stelea a ajuns la Istanbul. Bilanțul expediției sale: aproximativ 13.080 de kilometri, 24 de țări, trei continente și opt mări.

Orașul de la granița dintre Europa și Asia l-a impresionat, dar i-a pus și probleme din cauza traficului aglomerat.

„Istanbul este un oraș deosebit din toate punctele de vedere, iar din punct de vedere al biciclistului este foarte, foarte aglomerat și dificil, dar mă voi reîntoarce oricând cu plăcere aici”, a scris acesta pe Facebook.

Pe 10 octombrie s-au împlinit 100 de zile de la plecarea sa din Cisnădie.

După aproape trei luni și jumătate petrecute pe drum, românul spune că experiența i-a plăcut atât de mult încât ar fi vrut să continue.

„Nu mi-i dor de casă. Mi-a plăcut să dorm în locuri diferite în fiecare seară”, a mărturisit el pentru Turnul Sfatului.

Vremea rece și apropierea iernii l-au determinat însă să își pregătească întoarcerea. Planul său este să revină tot pe bicicletă și să încheie aventura în fața Primăriei Cisnădie, locul din care a pornit. Prietenii îl așteaptă acolo pentru a sărbători reușita.

Pentru Dumitru Stelea, călătoria a însemnat mai mult decât un număr impresionant de kilometri. A fost ocazia de a descoperi locuri, oameni și culturi într-un mod pe care o călătorie cu mașina sau cu avionul nu i l-ar fi oferit. 

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