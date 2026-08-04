Accident tragic în Capitală: un bărbat de 70 de ani a murit după ce a fost lovit de mașină pe Calea Dorobanți

Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină condusă de un șofer de 36 de ani, marți, 4 august, pe Calea Dorobanți din București. Victima a fost transportată la spital, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

„La data de 04.08.2026, în jurul orei 08.20, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe Calea Dorobanți, Municipiul București.

​Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 36 de ani, care se deplasa cu autovehiculul pe Calea Dorobanți nr. 194, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins și accidentat un pieton, care s-ar fi aflat pe partea carosabilă”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Șoferul a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”. Acesta a fost condus la sediul Institutului Național de Medicină Legală “Mina Minovici”, în vederea prelevării de probe biologice.

​„În urma accidentului de circulație, pietonul, un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență București, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

​Din nefericire, bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul acestuia la spital”, adaugă sursa citată.

Din cauza incidentului, au fost impuse restricții de circulație pe Calea Dorobanți, pe sensul dinspre Șos. Ștefan cel Mare către Piața Dorobanți. Între timp, traficul a fost reluat.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.