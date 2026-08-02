Un videoclip publicat de fostul polițist Viorel Teacă, cunoscut pentru activitatea sa din mediul online, a stârnit aproape 2.000 de comentarii și peste 16.000 de reacții, după ce acesta a prezentat cazul unui șofer care susține că a fost sancționat pe nedrept în urma unui incident petrecut într-un sens giratoriu și că polițistul a dat dovadă de abuz în serviciu.

Șoferul se afla deja în sensul giratoriu în momentul în care un echipaj de Poliție a pătruns în intersecție fără să îi acorde prioritate.

Pentru a evita un posibil impact și a-i atenționa, conducătorul auto a claxonat, după care a fost oprit de aceiași polițiști.

În imaginile surprinse de camera de bord a șoferului implicat, unul dintre agenți îi reproșează că avea lămpile de semnalizare laterale de culoare închisă, despre care susține că nu ar fi omologate. De asemenea, conducătorul auto a fost sancționat și pentru nepurtarea centurii de siguranță.

Șoferul a contestat măsurile luate și le-a transmis polițiștilor că va folosi înregistrarea video în instanță, acuzându-i de abuz în serviciu.

„Supărat că i-am atras atenția că nu cunoaște Codul Rutier, agentul constatator a decis să-mi arate cât este de șmecher. Exact așa vreau să treceți la mențiuni. (...) Asta o să-l folosim în instanță. Vă rog frumos să treceți mare abuz în serviciu, că aici nu-i vorba de altceva”, a spus șoferul oprit în trafic.

Comentând situația, fostul polițist sibian Viorel Teacă susține că polițistul nu a știut legislația rutieră.

„Polițistul aici greșește, nu cunoaște legislația. Când greșește un polițist, spun că a greșit polițistul. Când greșește șoferul, spun că a greșit șoferul”, afirmă el.

Acuzații privind modul în care s-a desfășurat controlul

Viorel Teacă susține că echipajul de Poliție a oprit șoferul după ce acesta a claxonat pentru a evita coliziunea și că ulterior agenții au căutat alte motive pentru aplicarea unor sancțiuni.

„Omul te-a claxonat fiindcă i-ai apărut în față. Putea să claxoneze pentru a evita un pericol iminent. Tu ce faci? Întorci echipajul, îl oprești și cauți nod în papură ca să îl sancționezi?”, spune fostul polițist în videoclip.

Acesta afirmă că legalitatea sancțiunilor aplicate și eventualul abuz în serviciu pot fi stabilite doar de instanță, în cazul în care șoferul contestă procesul-verbal.

În intervenția sa, Viorel Teacă le recomandă conducătorilor auto să folosească o cameră de bord, despre care spune că poate reprezenta o probă importantă în cazul unor incidente sau al contestării unor sancțiuni aplicate în trafic.

IPJ Gorj a declanșat o anchetă internă

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Gorj a anunțat că a declanșat o anchetă internă după apariția videoclipului în care un șofer susține că a fost sancționat pe nedrept de un echipaj al Poliției Rutiere din Târgu Jiu.

Reprezentanții IPJ Gorj au transmis că verificările au fost dispuse pentru a stabili dacă intervenția și măsurile luate de polițiști au respectat prevederile legale.

„La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost dispuse verificări interne pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a desfășurat intervenția și pentru a se verifica modul de acțiune al polițiștilor implicați”, au precizat reprezentanții instituției.