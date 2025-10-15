Bărbat din Satu Mare, reținut după ce a distrus oglinzile a 12 mașini parcate

Un bărbat din Satu Mare, de 41 de ani, a fost reținut de polițiști după ce a distrus oglinzile a 12 automobile parcate pe Drumul Botizului din municipiu. Prejudiciul cauzat a fost recuperat.

Potrivit PresaSM, polițiștii l-au identificat pe făptuitor, iar prejudiciul de aproximativ 7600 de lei a fost recuperat în totalitate.

În urma sesizării, polițiștii au deschis un dosar penal și efectuează cercetări în vederea identificării autorului sau autorilor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, faptă prevăzută și pedepsită de art. 253 alin. (1) din Codul penal.

Poliţiştii au fost sesizaţi, marţi dimineaţa, despre faptul că în noaptea precedentă au fost distruse oglinzile maşinilor.