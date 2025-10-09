Foto Cum au ajuns doi polițiști din Satu Mare să fie sancționați după ce au fost amenințați cu moartea. Unul dintre ei a fost lovit cu pumnul în față

Doi polițiști din Satu Mare au fost sancționați, fiindu-le tăiat 30% din salariu, după ce tot ei au fost atacați în timpul unei intervenții care a scăpat de sub control.

Potrivit PreaSM, cei doi au primit și o mustrare scrisă, întrucât u ar fi respectat procedurile.

Incidentul s-a întâmplat anul acesta, în luna mai, în localitatea Sanislău. O patrulă a postului a fost trimisă, în urma unui apel, la o simplă verificare.

Ajunși la fața locului, cei doi au fost agresați de doi indivizi cu vârste de 17 și 22 de ani, care au sărit la bătaie și au aruncat cu obiecte spre autospeciala poliției. Mașina a fost avariată la nivelul farului și caroseriei.

Conflictul din stradă a continuat în secția de poliție. Aici, polițiștii au fost agresați de scandalagii, iar unul dintre agenți a fost deposedat de pistolul din dotare. În cele din urmă, cei doi agresori au fost imobilizați și duși la audieri.

Dosarul de ultraj se află la Parchetul de pe lângă Judecătoria din Carei, magistrații urmând să decidă ce măsuri vor fi luate împotriva celor care i-au bătut și dezarmat pe cei doi polițiști.

În septembrie, doi polițiști din Călărași au fost amenințați cu acte de violență și cu moartea, iar unul dintre ei a fost lovit cu pumnul în față, în timp ce intervenea pentru restabilirea liniștii publice.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Modelu au fost chemați prin 112 la un bar din localitate, unde muzica era dată foarte tare. La fața locului, agenții au găsit mai multe persoane aflate în stare de ebrietate, inclusiv administratorul localului, un tânăr de 28 de ani, care a devenit agresiv și a refuzat să reducă volumul muzicii. Incidentul a avut loc duminică, 21 septembrie.

Inculpatul principal a fost reţinut pentru 24 de ore şi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă. Judecătoria Călăraşi a admis solicitarea procurorului şi a dispus arestarea pentru 30 de zile sub acuzaţia de ultraj.