Două şcoli au fost evacuate în Satu Mare, după cutremur. În sala de clasă a unui liceu a apărut o crăpătură

Două școli din județul Satu Mare au fost evacuate preventiv după cutremurul de miercuri dimineață, iar la un liceu a fost semnalată o crăpătură într-o sală de clasă, autoritățile intervenind pentru evaluarea și asigurarea clădirilor.

Miercuri, 15 octombrie, în cursul dimineţii, după cutremurul cu magnitudinea 4 produs la ora 7:57 în județul Satu Mare, reprezentanții a două unități de învățământ au decis să evacueze preventiv elevii și personalul didactic pentru a evita orice risc. Este vorba despre Școala Gimnazială Odoreu şi Școala Gimnazială Culciu.

„Evacuările au fost realizate din proprie inițiativă, de către reprezentanții școlilor, în mod organizat, în vederea prevenirii unor situații de risc generate de posibile replici. În urma evaluărilor nu au fost identificate pericole, iar activitatea educațională a fost reluată în condiții normale”, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare, potrivit presasm.

Două licee afectate

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” a fost solicitat să intervină în două locații din municipiul Satu Mare, unde au fost semnalate elemente de construcție desprinse sau afectate.

Este vorba despre Liceul „I.C. Brătianu”, unde pompierii au asigurat securizarea unui coș de fum dezafectat, care s-a desprins parțial de pe acoperiș, şi despre un imobil de pe strada Petofi Sandor, unde mai multe cărămizi s-au desprins de pe fațadă.

Totodată, la Colegiul Național „Doamna Stanca” a fost semnalată apariţia unei crăpături într-o sală de clasă, situaţia fiind adusă în atenţia Inspectoratului de Stat în Construcții pentru evaluarea tehnică a structurii.

„În urma evaluării, reprezentanţii ISC au constatat că nu se impune oprirea cursurilor, întrucât crăpătura nu afectează structura de rezistenţă a clădirii. Cu toate acestea, imobilul va fi în continuare monitorizat, pentru a preveni orice risc potenţial”, au transmis autorităţile.