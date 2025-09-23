search
Marți, 23 Septembrie 2025
Chirurg din Satu Mare acuzat de malpraxis: o pacientă spune că s-a internat pentru lifting mamar și s-a ales cu altă operație: „Sânii mei erau deformați"

Publicat:

Operație estetică transformată în tragedie. O femeie de 56 de ani a ajuns cu un sân parțial necrozat după ce a fost supusă unei intervenții estetice care ar fi trebuit să-i aducă o transformare spectaculoasă. Victima a precizat că va depune o plângere în cel mai scurt timp și la Colegiul Medicilor.

Totul a început într-un salon de frizerie și manichiură din Satu Mare, unde femeia l-a cunoscut pe medic prin intermediul soției acestuia, care oferea servicii de injectare cu acid hialuronic. Din discuții, pacienta a ajuns să întrebe despre posibilitatea unui lifting mamar.

Medicul i-ar fi spus că operația ar costa aproximativ 1.500 de euro, însă pacienta a fost internată la Spitalul Municipal Beiuș pe baza unui diagnostic fals, pentru ca intervenția să fie decontată din bani publici, suma finală depășind 5.000 de lei.

Pe 18 august, femeia a fost operată, iar intervenția a durat aproximativ șase ore. Trei zile a rămas internată, timp în care nu a avut ocazia să vadă rezultatul operației.

Șocul a venit abia după externare, când a descoperit că sânii săi erau deformați, iar unul dintre ei a început să se necrozeze.

„Atunci am văzut pentru prima dată cum arătam. Sânii mei erau deformați, în special unul, care a început să se necrozeze. Am ajuns la Urgență la Satu Mare și ulterior la un chirurg estetician, care mi-a spus că situația este gravă”, povestește femeia pentru presa locală.

Societatea de avocați Mureșan-Silaghi subliniază că nu este vorba doar despre malpraxis, ci despre un cumul de infracțiuni: fals, înșelăciune, abuz în serviciu și vătămare corporală gravă.

„Vorbim despre o intervenție făcută sub pretexte false, cu internare mascată și decontare ilegală din fonduri publice. Vom acționa pentru ca pacienta să obțină dreptate și medicul să răspundă în fața legii”, au transmis avocații.

Cum se apără medicul chirurg, acuzat de malpraxis

Contactat telefonic de presasm, dr. Sorin Ianceu susține că operația nu a fost un lifting mamar, ci o intervenție exploratorie cu biopsii. În ceea ce privește scoaterea firelor la domiciliul pacientei, chirurgul a recunoscut că procedura „nu a fost un act medical într-un cadru corect”, dar a explicat că a dorit să ajute pacienta.

„Am mai ajutat pacienți, orice pacienți care m-au solicitat să îi ajut, indiferent că au fost specialitatea mea sau nu, am încercat să îi ajut și ăsta era cumva planul meu, să vorbesc cu un coleg de al meu practician, care să mă ajute, de fapt, să preia pacienta și să îi facă implanturi mamare. Nu a fost o intervenție estetică. Nu a fost vorba de lifting mamar. Nu aveam cum să îi fac lifting mamar pentru că implică și un implant protetic de silicon, pe care eu nu pot să îl fac,” a declarat Dr. Ianceu Sorin, medic chirurg la Spitalul Municipal Beiuș.

În ceea ce privește scoaterea firelor, chirurgul a recunoscut că a mers acasă la pacientă.

„Aveam drum la Satu Mare și m-am oferit să îi scot firele la domiciliu”, a spus medicul. 

Societate

