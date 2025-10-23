Zeci de persoane din Băile Olănești au fost evacute după ce o conductă de gaze a fost fisurată accidental

O conductă de gaze din stațiunea Băile Olănești a fost fisurată accidental joi, 23 octombrie, de o echipă de muncitori. Zeci de persoane au fost evacuate.

Este vorba de o conductă principală de alimentare cu gaze naturale, care a fost spartă în timpul unor lucrări la sistemul de canalizare. Chiar muncitorii care au fisurat-o au sunat la 112.

„În jurul orei 14.12, pompierii militari au fost înştiinţaţi prin apel la 112 de faptul că, în localitatea Băile Olăneşti, strada Cheia, în urma efectuării unor lucrări la o reţea de canalizare, o conductă de gaze subterană a fost spartă”, a precizat ISU Vâlcea.

Au intervenit pompierii din cadrul ISU Vâlcea, care au asigurat zona pentru prevenirea unei explozii, împreună cu echipele societății de distribuție a gazelor naturale. La locul incidentului a fost prezent și un echipaj CBRN.

Autoritățile au evacuat 35 de persoane care locuiesc în zona afectată:

„Pentru protecţia cetăţenilor şi pentru ca intervenţia să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, a fost balizată zona pe o rază de 800 m şi au fost evacuate 35 de persoane de la locuinţele din apropiere”.

Ca măsură de prevenire a unui dezastru, alimentarea cu gaze a fost sistată temporar.

Echipele de intervenție acționează în continuare pentru înlăturarea riscurilor.

Amintim că peste 30 de persoane au fost evacuate, miercuri seara, dintr-un fast-food situat într-un mall din Capitală, după ce au fost semnalate posibile emanări de gaze. Au intervenit mai multe echipaje ale ISU, Poliției Locale și Ambulanței. În urmă verificărilor a rezultat însă că mirosul provenea de la un separator de grăsimi (rezervor pentru colectare),nefiind o situație de urgență.

Tot miercuri seară, pompierii au intervenit la o hală de producţie din oraşul Luduş, judeţul Mureş, unde au fost semnalate emanări de monoxid de carbon. Cincisprezece angajaţi au fost evacuaţi preventiv, iar o persoană a fost preluată de ambulanță.