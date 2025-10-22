Scurgeri de monoxid de carbon la o hală din Luduş: 15 angajaţi au fost evacuați, iar o persoană a ajuns la spital

Pompierii intervin, miercuri seară, la o hală de producţie din oraşul Luduş, judeţul Mureş, unde au fost semnalate emanări de monoxid de carbon. Cincisprezece angajaţi au fost evacuaţi preventiv, iar o persoană a fost preluată de ambulanță.

„Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduş şi Detaşamentului de Pompieri Târgu Mureş intervin în aceste momente la o hală de producţie din oraşul Luduş, în urma unei sesizări privind emanarea de monoxid de carbon în interiorul clădirii”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş.

Au intervenit două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială CBRN şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş.

Un angajat care a acuzat dureri de cap a ajuns la spital

„Până în prezent, 15 angajaţi au fost evacuaţi preventiv, dintr-un total de 18 persoane aflate în incintă. Un angajat care a acuzat cefalee a fost transportat la CPU Târnăveni de către echipajul SAJ, pentru investigaţii medicale suplimentare”, a mai precizat ISU Mureș.

Se fac măsurători pentru identificarea sursei de unde provin emanările de monoxid de carbon şi se asigură măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor pe întreaga durată a intervenţiei.