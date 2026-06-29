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Video Crimă șocantă. O fată de 17 ani a fost găsită moartă într-o valiză. Familia cere pedeapsa cu moartea

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Un bărbat australian a fost arestat pe aeroportul Suvarnabhumi din Bangkok, fiind acuzat de uciderea unei fete de 17 ani al cărei trup a fost descoperit într-o valiză abandonată într-o zonă cu vegetație de lângă calea ferată din Pattaya. Cazul a provocat un val de indignare în Thailanda, iar familia victimei cere pedeapsa capitală.

Potrivit poliției thailandeze, suspectul, identificat ca Simon Peter Carman, în vârstă de peste 40 de ani, a fost surprins de camerele de supraveghere intrând într-un apartament cu adolescenta, iar câteva ore mai târziu a fost filmat ieșind singur, trăgând după el o valiză, relatează Reuters.  

Ancheta arată că bărbatul ar fi încărcat valiza pe o motocicletă și ar fi transportat-o până în zona unde a fost găsit ulterior cadavrul.

După emiterea unui mandat de arestare, Carman a fost reținut sâmbătă dimineață, în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un zbor spre Australia. El este acuzat de omor, ascunderea și transportarea unui cadavru, precum și de luarea unei minore în scopuri sexuale.

Într-o declarație făcută în fața anchetatorilor, înainte de a fi transferat la Tribunalul Provincial Pattaya, suspectul a transmis un mesaj familiei victimei.

„Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu fiica dumneavoastră. A fost în afara controlului meu”, a spus Simon Peter Carman.

australianul a fost arestata captura video nABC png

Familia adolescentei respinge însă orice explicație.

Tatăl fetei, Thongchai Donhomla, în vârstă de 46 de ani, a declarat că nu își poate reveni după pierderea fiicei:

„Sunt profund îndurerat. Fiica mea nu avea mamă, se descurca singură cu tot ce avea nevoie și mă ajuta mereu”.

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Mama vitregă a victimei, Oradee Bussarakum, a cerut pedeapsa maximă pentru suspect: „I-am spus poliției că vreau să fie executat. Ca mamă, nu știu ce altceva să spun… vreau doar să răspundă pe deplin pentru ce a făcut”.

Poliția thailandeză nu a anunțat încă data primei înfățișări în instanță.

Amintim că, în 2024, în România a fost descoperit cadavrul unui bărbat, într-o valiză abandonată de mai multe zile la marginea localităţii Pungeşti din Vaslui.

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