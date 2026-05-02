Un bărbat dat dispărut după ce a fugit din spitalul din Târgu-Mureş a fost descoperit mort

Un bărbat de 58 de ani, dat dispărut după ce a plecat fără să anunțe, dintr-un spital din Târgu Mureș unde era internat, a fost găsit mort, după o zi de căutări.

Un bărbat de 58 de ani, internat într-un spital din Târgu Mureș, a fost găsit fără viață sâmbătă, 2 mai, după ce, cu o zi înainte, plecase din unitatea medicală fără să anunțe pe nimeni. Imediat ce personalul medical a sesizat absenţa lui, a fost alertată poliţia, care a început căutările, potrivit presei locale.

Viorel Gabor plecase din spital îmbrăcat doar în pijamale, anunţau vineri autorităţile, făcând apel la cei care l-au văzut să sune la 112.

Din păcate, bărbatul a fost descoperit decedat în cursul zilei de sâmbătă, dar până la această oră autorităţile nu au oferit detalii despre incident.

În schimb, autorităţile au atras atenția asupra modului în care astfel de situații sunt prezentate în spațiul public și asupra impactului pe care îl pot avea asupra persoanelor vulnerabile.

„Având în vedere natura cazului, atragem atenţia asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situaţii poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiştii subliniază că expunerea repetată la astfel de informaţii poate creşte riscul de comportamente similare”, au transmis reprezentanții IPJ Mureș, recomandând ca astfel de subiecte să fie tratate „cu responsabilitate” și îîncurajuându-i pe cei care se confruntă cu „dificultăţi emoţionale” să ceară sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.