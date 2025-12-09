Video Trafic blocat pe Valea Oltului după răsturnarea unei cisterne cu substanțe inflamabile la Călimănești

O cisternă încărcată cu substanțe inflamabile s-a răsturnat marți după-amiază pe DN7, în zona Călimănești, blocând complet traficul pe Valea Oltului și mobilizând zeci de pompieri și echipaje de intervenție. Autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru protecția populației. Nu sunt victime.

Traficul rutier este complet oprit pe DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, la kilometrul 199, în afara orașului Călimănești, după ce o autocisternă s-a răsturnat și au fost semnalate scăpări de gaz din încărcătura inflamabilă.

Intervenție amplă a pompierilor

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați de urgență pentru gestionarea situației. La fața locului au ajuns echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației Brezoi, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție rapidă, o ambulanță SMURD și o autospecială CBRN. De asemenea, intervin pompierii voluntari din Călimănești, echipaje ale poliției rutiere și echipe ale Drumurilor Naționale.

„Ajunși la locul intervenției pompierii au constatat că sunt scăpări de gaze din autocisternă, sens în care au fost creat un perimetru de siguranță pe o rază de 500 mp. Pompierii acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

Sursa video: ISU Vâlcea

Potrivit comunicatului ISU Vâlcea, după evaluarea situației la fața locului, „a fost transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-ALERT” pentru protecția populației aflată în proximitate.

Echipamente suplimentare chemate în sprijin

Pentru transvazarea gazului din cisternă, autoritățile au solicitat o altă cisternă specială, precum și autospeciala cu roboți de la ISU Brașov. În sprijin au fost trimise și două autospeciale de stingere de la ISU Sibiu.

Reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova estimează că circulația ar putea fi reluată în condiții normale în aproximativ patru ore, în funcție de evoluția intervenției.

„Nu au fost înregistrate victime”, au precizat reprezentanţii ISU Vâlcea. Intervenția este în desfășurare, iar traficul pe DN7 rămâne complet blocat până la finalizarea operațiunilor de securizare și transvazare a încărcăturii.