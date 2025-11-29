search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Video Alertă pe DN 26, după ce o cisternă cu GPL s-a răsturnat într-un șanț. Pompierii intervin de urgență

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O cisternă încărcată cu GPL a ajuns într-un șanț pe DN 26 Blăgești–Oancea. Nu sunt scurgeri, dar pompierii au mobilizat forțe sporite și monitorizează zona din cauza riscului potențial de explozie.

Cisterna s-a răsturnat pe DN 26 FOTO ISU Vaslui
Cisterna s-a răsturnat pe DN 26 FOTO ISU Vaslui

UPDATE

Șoferul autocisternei nu are nevoie de îngrijiri medicale, au transmis serviciile de urgență.

Potrivit sursei citate, Cisterna este încărcată cu 19 t GPL. Se așteaptă o altă autocisternă pentru a se efectua transvazarea. Autocisterna nu prezintă fisuri și nu sunt scurgeri. Pompierii militari asigură zona și măsuri de prevenire a eventualelor pericole.

Știre inițială

O cisternă încărcată cu GPL s-a răsturnat într-un șanț pe DN 26, între localitățile Blăgești și Oancea. Din primele informații, nu sunt scurgeri de combustibil sau gaz, a informat ISU Vaslui printr-un comunicat.

La nivelul ISU Vaslui a fost activată grupa operativă. Intervin pompierii din cadrul PL Murgeni, cu o autospecială A2003 și patru militari, iar la fața locului se deplasează și comandantul Detașamentului de Pompieri Bârlad.

FOTO ISU Vaslui
FOTO ISU Vaslui

De asemenea, spre locul incidentului se îndreaptă o autospecială de lucru cu apă și spumă, cu capacitate de 10.000 de litri, pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor sau exploziilor.

Sursa: ISU Vaslui

Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate, fără a fi blocat. Autoritățile monitorizează zona și evaluează riscurile.

Vaslui

