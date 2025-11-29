Video Alertă pe DN 26, după ce o cisternă cu GPL s-a răsturnat într-un șanț. Pompierii intervin de urgență

O cisternă încărcată cu GPL a ajuns într-un șanț pe DN 26 Blăgești–Oancea. Nu sunt scurgeri, dar pompierii au mobilizat forțe sporite și monitorizează zona din cauza riscului potențial de explozie.

UPDATE

Șoferul autocisternei nu are nevoie de îngrijiri medicale, au transmis serviciile de urgență.

Potrivit sursei citate, Cisterna este încărcată cu 19 t GPL. Se așteaptă o altă autocisternă pentru a se efectua transvazarea. Autocisterna nu prezintă fisuri și nu sunt scurgeri. Pompierii militari asigură zona și măsuri de prevenire a eventualelor pericole.

Știre inițială

O cisternă încărcată cu GPL s-a răsturnat într-un șanț pe DN 26, între localitățile Blăgești și Oancea. Din primele informații, nu sunt scurgeri de combustibil sau gaz, a informat ISU Vaslui printr-un comunicat.

La nivelul ISU Vaslui a fost activată grupa operativă. Intervin pompierii din cadrul PL Murgeni, cu o autospecială A2003 și patru militari, iar la fața locului se deplasează și comandantul Detașamentului de Pompieri Bârlad.

De asemenea, spre locul incidentului se îndreaptă o autospecială de lucru cu apă și spumă, cu capacitate de 10.000 de litri, pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor sau exploziilor.

Sursa: ISU Vaslui

Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate, fără a fi blocat. Autoritățile monitorizează zona și evaluează riscurile.