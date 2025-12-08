Trafic blocat pe DN2, după ce o autocisternă încărcată cu eter s-a răsturnat. Rute alternative

Traficul rutier pe DN 2, între București și Urziceni, a fost blocat complet luni, 8 decembrie, în zona orașului Voluntari, după ce, duminică, 7 decembrie, o autocisternă încărcată cu eter, o substanță extrem de inflamabilă, s-a răsturnat în afara părţii carosabile.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, luni, 8 decembrie, „traficul rutier a fost oprit în ambele direcții” pentru a permite echipajelor specializate să intervină în condiții de maximă securitate pentru repunerea pe roţi a autocisternei. Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță de 500 de metri în jurul zonei în care se acţionează.

Rute alternative

Pe perioada restricțiilor, șoferii sunt redirecționați pe trasee ocolitoare, în funcție de direcția de deplasare:

* Spre Urziceni: DC 29 Piteasca – Brănești – Autostrada A2 – DN3

* Spre București: Sinești – DJ 402 – Măineasca – Petrăchioaia – DN2

Poliția le recomandă șoferilor să evite zona, să urmeze indicațiile agenților și să ia în calcul timpi suplimentari de deplasare.