Un adolescent în vârstă de 17 ani este cercetat de polițiști după ce ar fi agresat un agent de poliție în timpul unei intervenții la un conflict de familie produs în județul Vâlcea.

Foto: captură video Se Întamplă în Vâlcea

Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 14:00, după ce polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Măldărești au fost solicitați să intervină pentru a aplana un conflict izbucnit între actuala și fosta concubină a unui bărbat de 47 de ani, relatează Jurnalul Olteniei și Se întâmplă în Vâlcea.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că cele două femei s-au aflat într-un conflict verbal, fără să se agreseze fizic. Situația s-ar fi tensionat însă în timpul intervenției forțelor de ordine.

Potrivit IPJ Vâlcea, bărbatul de 47 de ani ar fi devenit recalcitrant, iar fiul său, în vârstă de 17 ani, l-ar fi îmbrâncit pe unul dintre polițiști și l-ar fi lovit cu pumnul în zona capului.

Polițistul nu a necesitat transportul la spital, însă urmează să fie supus unor investigații medicale pentru evaluarea eventualelor leziuni suferite.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție din cadrul Poliției Orașului Horezu și al secțiilor arondate, precum și efective de jandarmi.

Conflictul a fost în cele din urmă aplanat, iar bărbatul și adolescentul au fost conduși la sediul poliției pentru audieri și continuarea cercetărilor.

La intervenție a participat și procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, care coordonează verificările.

Ancheta este în desfășurare, urmând să fie stabilite cu exactitate circumstanțele producerii incidentului și eventualele măsuri legale care se impun.