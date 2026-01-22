Ofițer de la poliția economică, trimis în judecată pentru mită în formă continuată. Cerea bani pentru tergiversarea unui dosar penal

Un comisar-şef din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu care a fost prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată. El ar fi primit aproape 30.000 de lei.

Procurorii de la Secţia de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Adrian Ciulei, ofiţer de poliţie cu gradul profesional de comisar şef în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, pentru luare de mită în formă continuată (5 acte materiale).

„În perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, în contextul instrumentării unui dosar penal de evaziune fiscală, inculpatul Ciulei Adrian, în calitatea menţionată anterior, ar fi pretins şi primit de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 29.800 lei. În schimbul acestei sume de bani, inculpatul ar fi promis că va facilita obţinerea unei soluţii de netrimitere în judecată în dosarul în care persoana respectivă era cercetată”, au susţinut procurorii, în rechizitoriu.

Ulterior, în cadrul unei întâlniri din luna noiembrie 2025, Ciulei i-ar fi spus martorului că nu se mai poate dispune o soluţie de netrimitere în judecată, dar că, pentru suma de 10.000 de lei, va încerca să întârzie trimiterea dosarului la parchet până în primăvara anului următor.

Astfel, în 5 decembrie 2025, în timp ce se afla în autoturismul de serviciu, în parcarea unui fast-food din municipiul Giurgiu, Ciulei a primit de la acea persoană suma de 10.000 de lei, ocazie cu care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante.

În cauză, procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 29.800 de lei, depusă de Ciulei, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Giurgiu, cu propunerea de a se menţine măsura preventivă şi măsura asigurătorie dispuse.