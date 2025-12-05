Ofițer de la poliția economică, reținut 24 de ore pentru mită în formă continuată. Cerea bani pentru tergiversarea unui dosar penal

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus vineri reținerea unui ofițer de poliție cu gradul profesional de comisar șef în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În ordonanța procurorilor se arată că în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, în contextul instrumentării unui dosar penal de evaziune fiscală, comisarul șef Adrian Ciulei ar fi pretins și primit de la o persoană, martor în cauză, suma totală de 29.800 lei.

”În schimbul acestei sume de bani, inculpatul ar fi promis că va facilita obținerea unei soluții de netrimitere în judecată în dosarul în care persoana respectivă era cercetată. Ulterior, în cadrul unei întâlniri din luna noiembrie 2025, inculpatul Ciulei Adrian i-ar fi spus acestuia că nu se mai poate dispune o soluție de netrimitere în judecată, dar că, pentru suma de 10.000 de lei, va încerca să întârzie trimiterea dosarului la parchet până în primăvara anului următor”, potrivit DNA.

Astfel, vineri, 5 decembrie 2025, în timp ce se afla în autoturismul de serviciu, în parcarea unui fast-food din municipiul Giurgiu, polițistul a primit de la persoana respectivă suma de 10.000 de lei, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Comisarul șef Adrian Ciulei va fi prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.